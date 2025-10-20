Su familia alertó a tiempo: Policía detuvo a hombre que amenazó con tiroteo y evitó posible tragedia en aeropuerto de Atlanta

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una potencial tragedia fue evitada en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, Estados Unidos, gracias a la rápida acción de la familia de un hombre y la policía local, informaron las autoridades del estado.

Billy Joe Cagle, de 49 años, fue detenido el lunes por la mañana tras amenazar con abrir fuego en uno de los aeropuertos más transitados de Estados Unidos.

La policía de Cartersville recibió una alerta de los familiares de Cagle, quienes reportaron una transmisión en vivo en redes sociales donde el hombre expresaba su intención de “disparar” en el aeropuerto.

La policía emitió una alerta para localizar a Cagle y su vehículo, lo que permitió una respuesta rápida.

El jefe de policía de Atlanta, Darin Schierbaum, informó que Cagle llegó a la Terminal Sur a las 9:29 de la mañana. Aunque inicialmente se pensó que no estaba armado, una inspección posterior reveló un AR-15 cargado con 27 balas en el asiento trasero de su camioneta Chevrolet.

Gracias a una foto proporcionada, los oficiales identificaron y detuvieron a Cagle a las 9:54 de la mañana cerca de un concurrido puesto de control de la TSA.

Durante el arresto, el hombre, de 1.90 metros de altura y más de 145 kilos, fue esposado con dos juegos de esposas tras resistirse y gritar.

Un posible tiroteo masivo evitado

Cagle enfrenta cargos por amenazas terroristas, posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave, intento de asalto agravado y posesión de un arma por un delincuente convicto, dado su historial criminal que incluye un arresto previo por posesión de drogas en Cartersville.

Las autoridades continúan investigando el motivo detrás de su plan, que Schierbaum calificó como un posible tiroteo masivo evitado.

El alcalde de Atlanta, Andre Dickens, destacó la importancia de la denuncia de la familia y la coordinación entre las fuerzas del orden.

“Hoy se podrían haber perdido 27 vidas o más. La combinación de un arma semiautomática y problemas mentales pudo haber sido mortal. Afortunadamente, la familia actuó a tiempo y la policía de Cartersville y Atlanta respondieron con eficacia”, dijo la autoridad.

La investigación sigue en curso, y las autoridades no han revelado si Cagle está cooperando o qué información ha proporcionado a los investigadores. El arma fue decomisada, y el área fue declarada segura tras la inspección del vehículo.