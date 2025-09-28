Estados Unidos: tres muertos y ocho heridos en tiroteo en bar de Carolina del Norte

El sospechoso, que iba en una embarcación que viajaba por el río Cape Fear, se detuvo brevemente en la American Fish Company y disparó hacia un bar, tras lo cual continuó su viaje en el bote.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tres personas murieron y ocho resultaron heridas cuando un hombre disparó desde un bote hacia un bar en el distrito costero de Southport, en Carolina del Norte, según informó la policía.

El hombre, que iba en la embarcación que viajaba por el río Cape Fear, se detuvo brevemente en la American Fish Company y disparó, a eso de las 9:30 de la noche, hora local, tras lo cual continuó su viaje en el bote.

De acuerdo con el comunicado de la policía de Southport, media hora después, la Guardia Costera vio a individuo que coincidía con la descripción del tirador, que cargaba su bote en la rampa pública para embarcaciones y fue arrestado, pero no se ha revelado su nombre.

La policía aseguró de que no se conoce ninguna otra amenaza creíble para el público, mientras que representantes de varias agencias están en el lugar para ayudar con la seguridad.

Un muerto y nueve heridos deja el tiroteo en una iglesia en Michigan

El tiroteo en una iglesia mormona en Grand Blanc, en el estado de Michigan, dejó un muerto y nueve heridos, según informaron fuentes policiales este domingo.

Un hombre abrió fuego en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días este domingo y luego provocó un incendio en el templo.

El autor de los disparos, que utilizó un rifle de asalto, fue abatido por dos agentes de policía.

Las autoridades han identificado al atacante como un hombre de 40 años de la localidad de Burton, también en el mismo estado.

En una rueda de prensa, las autoridades informaron del número de víctimas que hasta ahora se conocen, pero apuntaron que el dato puede crecer a medida que avance el trabajo.

