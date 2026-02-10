Últimas Noticias
Secretario de Comercio de la Administración Trump admite haber visitado la isla de Jeffrey Epstein

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, habla junto a Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el último 2 de febrero.
El secretario de Comercio, Howard Lutnick, habla junto a Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el último 2 de febrero. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

Tras revelarse la información, la Casa Blanca defendió hoy a Howard Lutnick y subrayó que es un miembro "muy importante" del Gabinete de Donald Trump.

Tags
Jeffrey Epstein Donald Trump

