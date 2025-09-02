Últimas Noticias
"Son noticias falsas": Donald Trump condena los rumores sobre su muerte

Donald Trump
Donald Trump | Fuente: EFE | Fotógrafo: AL DRAGO / POOL
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El mandatario estadounidense indicó que estos rumores se originaron por estar dos días sin comparecencias ante la prensa y tras pasar los tres días del puente del Día del Trabajo jugando al golf.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó este martes los rumores sobre su fallecimiento que inundaron las redes sociales de comentarios este fin de semana y aseguró que se trata de "noticias falsas".

"Bueno, son noticias falsas. Es tan... tan falso. Por eso los medios tienen tan poca credibilidad. Sabía que estaban diciendo cosas como: '¿Está bien? ¿Cómo se siente? ¿Le pasa algo?' Y yo decía: 'Si acabo de salir de ahí'", respondió Trump a un periodista en el Despacho Oval después de que este le apuntara que "hubo 1.3 millones de interacciones de usuarios sobre su muerte".

"Lo había oído, pero no a ese nivel", añadió.

Rechaza rumores 

El mandatario aseguró que estos rumores se originaron por estar dos días sin hacer comparecencias ante la prensa y tras pasar los tres días del puente del Día del Trabajo jugando al golf.

"(Joe) Biden no hacía conferencias durante meses. No lo veías. Y nadie decía que había algo mal con él. Y sabemos que no estaba en la mejor forma", dijo al respecto sobre el expresidente que padece de cáncer de próstata.

Trump defendió haber estado "muy activo durante el fin de semana". Según dijo, hizo "una entrevista que duró como una hora y media", "varios programas", publicó "varios 'truths'" (la red social que crearon bajo su patrocinio) y fue a "visitar a algunas personas en el club de golf".

Además, el presidente se escudó en que este lunes se celebró en EE.UU. el Día del Trabajo, festivo en todo el país.

Los rumores sobre su estado de salud se originaron a raíz de fotografías en donde se le apreciaba un hematoma en su mano derecha, que a veces lo maquilla y que llevó a la Casa Blanca a reconocer el pasado 17 de julio que había sido diagnosticado con insuficiencia venosa crónica.

Como él dijo, este fin de semana no llevó a cabo ninguna comparecencia pública, y una imagen publicada al salir del National Golf Club en Virginia, en la que se le veía sonriente con una gorra blanca de "USA", desató la polémica entre aquellos que cuestionaban que fuese auténtica.

Sin embargo, Trump estuvo compartiendo noticias y publicando mensajes en su red social, Truth Social, como acostumbra a hacer.

