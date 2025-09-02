Últimas Noticias
Donald Trump anuncia que EE.UU. acaba de disparar "a un barco que transportaba droga" proveniente de Venezuela

El presidente de EE.UU. dijo este martes que su país disparó a un barco cargado de drogas aparentemente procedente de Venezuela
El presidente de EE.UU. dijo este martes que su país disparó a un barco cargado de drogas aparentemente procedente de Venezuela | Fuente: EFE
France 24

por France 24

·

"Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos", dijo el presidente a la prensa durante una alocución en el Despacho Oval, antes de añadir que han detectado mucha droga y "estas provienen de Venezuela".

"Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos", dijo el presidente Donald Trump a la prensa desde el Despacho Oval, antes de añadir que han detectado mucha droga y "estas provienen de Venezuela".

"Tenemos una gran cantidad de drogas que llegan a nuestro país desde hace mucho tiempo, y estas provienen de Venezuela. Salen en grandes cantidades de Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que lo eliminamos (el barco)", agregó el mandatario.

Trump aseguró que su país disparó contra un barco cargado de drogas aparentemente procedente de Venezuela, sin ofrecer más detalles sobre una supuesta operación militar en el Caribe, donde la Marina estadounidense ha posicionado varios buques de guerra.

Poco después,  el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que esa nación realizó un "ataque letal" contra un barco cargado con drogas procedente de Venezuela.

El ataque tiene lugar en medio de la alerta del Gobierno de Nicolás Maduro luego que Estados Unidos desplegara varios barcos con misiles y un submarino de propulsión nuclear en el Caribe sur, cerca a las costas de Venezuela, con el objetivo, según Trump, de combatir el tráfico de drogas que "contaminan"  a ese país norteamericano.

Maduro ha dicho que Venezuela enfrenta la "más grande amenaza que se haya visto" en América "en los últimos cien años" y aseguró que declararía a su nación "en armas" si "fuera agredida".

