Donald Trump dice estar dispuesto a hablar con Nicolás Maduro para hacer "las cosas de la manera fácil" y "salvar vidas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este martes su intención de entablar un diálogo con el líder chavista Nicolás Maduro con el objetivo de "salvar vidas" en Venezuela, según declaraciones ofrecidas desde el avión presidencial Air Force One.

"Si podemos salvar vidas, si podemos hacerlo de la manera fácil, está bien. Y si tenemos que hacerlo de la manera difícil, también está bien", dijo el mandatario estadounidense.

"Si podemos salvar vidas, si podemos hacer las cosas por las buenas, está bien. Y si tenemos que hacerlo por las malas, también está bien".



Esta postura surge en un contexto de escalada en las presiones de Washington sobre Caracas, que incluyen designaciones terroristas y despliegues militares en el Caribe.

Según informó ayer el medio digital Axios citando fuentes anónimas de la Administración estadounidense, Trump está planeando mantener una llamada telefónica con Maduro, aunque la conversación aún no tiene fecha y se encuentra "en fase de planificación".

Un funcionario cercano a las supuestas conversaciones con Caracas aseguró a Axios que "nadie planea entrar y dispararle o secuestrarlo (a Maduro), en este momento".

"No diría que nunca vaya a ser así, pero ese no es el plan en este momento", concluye la cita atribuida al funcionario.

Esta iniciativa de diálogo se produce tras reportes de medios estadounidenses de que la campaña de presión de la Casa Blanca sobre el régimen chavista ha entrado en una nueva fase, que podría incluir acciones encubiertas.

Presión estadounidenses sobre el chavismo

El anuncio coincide con recientes medidas adoptadas por Estados Unidos contra el chavismo, que controla Venezuela. El Departamento de Estado designó como organización terrorista extranjera (FTO) al Cartel de los Soles, una entidad que Washington vincula a la cúpula del Ejército y el Gobierno venezolano, y que asegura está liderada por Maduro, quien califica la acusación como infundada.

Además, la Administración Federal de Aviación (FAA) emitió un aviso instando a los vuelos comerciales a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, debido a una "situación potencialmente peligrosa" derivada del aumento de la actividad militar en la región. Como resultado, varias aerolíneas europeas y americanas han cancelado sus vuelos hacia el país caribeño.

Desde hace meses, Estados Unidos mantiene un despliegue naval y aéreo en el Caribe, que Washington defiende como una operación contra el narcotráfico, pero que Caracas denuncia como una amenaza para propiciar un cambio de régimen.

Respuesta de Maduro ante las tensiones

Por su parte, Nicolás Maduro expresó este martes que Venezuela enfrenta una "coyuntura decisiva para su existencia" como república, en la que está "prohibido fallar" en la defensa frente a las "amenazas" de Estados Unidos.

Rodeado de altos funcionarios, el líder del régimen hizo un llamado a la Fuerza Armada, cuerpos policiales y ciudadanos a exigirse "diez veces más" para defender "cada palmo" del territorio.

"Si la patria reclama, la patria tendrá nuestra vida, si es necesario", manifestó Maduro durante un acto en la Academia Militar del Fuerte Tiuna, en Caracas.

El gobernante cerró una marcha donde miles de personas rechazaron las "amenazas y ataques del imperialismo", en referencia al despliegue militar estadounidense.