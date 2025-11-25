Últimas Noticias
Donald Trump dice que "solo" se reunirá con Vladímir Putin y Volodímir Zelenski cuando acuerdo de paz sea definitivo

Trump había dado de plazo hasta este jueves para que Ucrania aceptara el plan de paz negociado inicialmente entre Washington y Moscú y posteriormente discutido con Kiev.
Trump había dado de plazo hasta este jueves para que Ucrania aceptara el plan de paz negociado inicialmente entre Washington y Moscú y posteriormente discutido con Kiev. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Donald Trump aseguró que su equipo ha logrado "avances significativo con respecto al fin de la guerra entre Rusia y Ucrania".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que quiere reunirse "pronto" con sus homólogos de Ucrania y Rusia, Volodímir Zelenski y Vladímir Putin, respectivamente, pero "solo" una vez el plan de paz para poner fin a la guerra entre estos dos países sea "definitivo".

"Espero poder reunirme pronto con el presidente Zelenski y el presidente Putin, pero SOLO cuando el acuerdo para poner fin a esta guerra sea DEFINITIVO o se encuentre en su fase final", escribió Trump en un mensaje en su plataforma, Truth Social.

El mandatario norteamericano aseguró que su equipo ha logrado "avances significativo con respecto al fin de la guerra entre Rusia y Ucrania".

"El plan de paz original de 28 puntos, redactado por Estados Unidos, se ha perfeccionado con aportaciones adicionales de ambas partes, y solo quedan algunos puntos de desacuerdo", añadió Trump.

Con el objetivo de poner fin a este plan de paz, el jefe de Estado de EE.UU. ordenó a su enviado especial Steve Witkoff que se reúna con Putin en Moscú y, al mismo tiempo, que el secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscoll, se reúna con los ucranianos.

Según dijo Trump, él recibirá cualquier avance que se desprenda de esos encuentros junto con el vicepresidente, JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.

Trump había dado de plazo hasta este jueves, Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, para que Ucrania aceptara el plan de paz negociado inicialmente entre Washington y Moscú y posteriormente discutido con Kiev.

Este acuerdo, que Washington le presentó a Zelenski la semana pasada, forzaría a Ucrania a reducir su Ejército y a ceder territorio a Rusia, incluidas zonas que no han sido conquistadas militarmente.

Tras las negociaciones del fin de semana en Ginebra entre Estados Unidos y Ucrania, surgió una nueva propuesta de acuerdo de diecinueve puntos, más favorable para Kiev y sus socios europeos, pero Moscú acusa a la iniciativa de intentar "socavar" el proceso de paz. 

Estados Unidos Donald Trump Ucrania Rusia Vladímir Putin Volodímir Zelenski

