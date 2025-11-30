Trump ofreció a Maduro salvarse a sí mismo y su familia bajo la condición de abandonar Venezuela de inmediato, según Miami Herald

Washington, a través de una comunicación telefónica de alto nivel, ofreció a Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores y su hijo un paso seguro fuera de Venezuela a cambio de su renuncia inmediata y el abandono del poder, revelaron fuentes familiarizadas con el intercambio al diario estadounidense Miami Herald.

La propuesta se presentó como la última oportunidad para evitar una escalada militar que ya incluye preparativos para operaciones terrestres estadounidenses en territorio venezolano.

La conversación, que según The New York Times ocurrió la semana pasada e incluyó al secretario de Estado Marco Rubio, fracasó por profundas diferencias.

De acuerdo con Herald, en esa comunicación Estados Unidos exigió la salida inmediata de Maduro y sus principales aliados para permitir el retorno de la democracia, mientras Caracas propuso entregar el control político a la oposición pero, mantener el mando de las Fuerzas Armadas, un esquema similar al aplicado en Nicaragua en 1991.

“Primero, Maduro solicitó una amnistía global por cualquier delito que él y su grupo hubieran cometido, y esta fue rechazada”, explicó una fuente al Miami Herald bajo condición de anonimato.

La segunda discrepancia fue precisamente la pretensión de conservar el control militar, modelo que Washington comparó con el “modelo cubano” que permitió a los Ortega mantenerse en el poder real.

El tercer punto fue el plazo: la Casa Blanca exigió renuncia inmediata y Maduro se negó.

Tensión militar

La llamada se produjo en medio de una rápida escalada estadounidense contra el denominado Cártel de los Soles, al que Washington acusa de dirigir personalmente Maduro.

El lunes, el Departamento de Estado lo designó formalmente como Organización Terrorista Extranjera, colocando al gobernante venezolano en la misma categoría legal que líderes de Al Qaeda e ISIS.

El jueves, durante una llamada con militares por el Día de Acción de Gracias, Trump anunció que las operaciones terrestres comenzarían “muy pronto”.

El sábado ordenó el cierre total del espacio aéreo venezolano mediante un mensaje en Truth Social. "A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor, consideren el cierre total del espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores. ¡Gracias por su atención a este asunto!", posteó el mandatario.

En el Caribe se concentran actualmente el portaaviones USS Gerald R. Ford, al menos 10 buques de guerra adicionales, un submarino nuclear y cazas F-35, despliegue que supera ampliamente las operaciones antinarcóticos habituales.

Trump confirma llamada con Maduro

Este domingo, al ser consultado directamente por periodistas, el presidente Trump admitió la existencia de la comunicación telefónica con Maduro.

"No quiero comentar sobre eso. La respuesta es sí", dijo sobre el contacto con el líder del régimen chavista.

Al ser insistido sobre el contenido, respondió: "Yo no diría que salió bien o mal. Fue una llamada telefónica".