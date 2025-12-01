Argentina exige acciones “inmediatas” de la CPI por situación en Venezuela

El representante de Argentina ante la Corte Penal Internacional lamentó la falta de avances respecto de las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen venezolano”. En tanto, desde Caracas acusaron a Argentina de presentarse como “falso defensor de derechos humanos”

Argentina exigió este lunes a la Corte Penal Internacional (CPI) una respuesta “inmediata” ante los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos Venezuela y denunció que la situación en el país sudamericano “se ha deteriorado aún más” tras las “elecciones fraudulentas de julio de 2024”.

El representante de Argentina, Diego Emilio Sadofschi, lamentó la falta de avances del tribunal desde que la Fiscalía de la CPI anunciara en 2021 el cierre del examen preliminar y la apertura formal de la investigación sobre Venezuela, y denunció que continúan “las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen venezolano”.

Señaló, en esa línea, que esos hechos en Venezuela requieren “investigaciones rigurosas, pero expeditivas, incluyendo órdenes de arresto contra los principales responsables”.

La CPI no ha emitido hasta la fecha ninguna orden de detención relacionado con su investigación sobre Venezuela.

Respuesta venezolana

Desde Caracas rechazaron estas declaraciones y acusaron a Argentina de presentarse como “un falso defensor de derechos humanos”.

En su intervención ante la Asamblea de Estados Parte de la CPI en La Haya, el diplomático venezolano Héctor Constant Rosales reprochó al Gobierno de Javier Milei que “politice” la conferencia en curso para lanzar ataques “inoportunos” contra la legitimidad del Ejecutivo de Nicolás Maduro, al haber hablado Argentina de "elecciones fraudulentas de julio de 2024".

Además, en un choque verbal entre ambos países, el embajador venezolano denunció que Argentina ha votado recientemente en contra de varias resoluciones de la ONU relacionadas con derechos humanos, un hecho que Caracas dice haber recibido “con vergüenza” hacia Buenos Aires.