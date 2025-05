"Nunca va a estar en venta": Canadá responde a propuesta de Donald Trump para anexar este país a EE.UU.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se reunieron este martes en en el Despacho Oval de la Casa Blanca, como parte del primer encuentro que ambos líderes de Estado mantuvieron, luego de una serie de tensiones derivadas del incremento de aranceles impuestos por la nación estadounidense.

Debido a esta situación previa, la reunión bilateral generó expectativas al punto de que el pasado viernes, durante su primera rueda de prensa tras ganar las elecciones generales del 28 de abril, Carney reveló que sería mucho más que un encuentro protocolar dada "la elevada categoría de los miembros de la Administración que participarán".

Asimismo, advirtió que "no se espere que salga una fumata blanca de la reunión" y que las negociaciones serán "complejas" en gran parte porque los objetivos de Trump "cambian constantemente".

Durante la reunión en el Despacho Oval, que contó con la presencia de la prensa, el mandatario estadounidense volvió a insistir con su intención de anexar Canadá a territorio de EE.UU., al punto que le ofreció a Carney "impresionantes beneficios", como "impuestos más bajos" o un "ejército gratuito", si aceptaba.

Ante ello, el primer ministro canadiense respondió: "Como sabe, en el sector inmobiliario hay lugares que nunca están a la venta. Estamos en uno ahora mismo... No está a la venta. Canadá nunca estará en venta".

Pese al clima de incomodidad que se generó, el presidente de EE.UU. insistió: "Nunca digas nunca. Ya veremos qué pasa con el tiempo".

"Canadá no está en venta y nunca va a estar en venta"

Horas después, durante una rueda de prensa celebrada en la Embajada de Canadá en Washington, Carney indicó que solo le había transmitido a Trump la petición de que deje de referirse a su país como el estado número 51 de EE.UU.

"El presidente (Trump) ha dejado claro su deseo sobre ese tema desde hace ya bastante tiempo", ante lo cual, según destacó, solo le refirió "la diferencia entre un deseo y la realidad".

"He sido claro al respecto tanto en el Despacho Oval como lo he sido desde el principio en nombre de los canadienses: esto nunca va a pasar. Canadá no está en venta y nunca va a estar en venta", aseveró Carney.

Al ser preguntado por la respuesta de Trump, Carney simplemente dijo que presidente estadounidense "se mostró de acuerdo" con lo que él dijo y que entiende que ambos vecinos están manteniendo ahora "una negociación entre dos naciones soberanas".