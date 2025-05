Trump lanza polémico 'programa' de autodeportación con 1,000 dólares de regalo y "hermoso vuelo"

El gobierno de EE. UU. asegura que no habrá persecución para quienes se inscriban en el plan. Pero migrantes y activistas lo ven con escepticismo y advierten posibles riesgos legales.

La administración Trump ha relanzado su programa de autodeportación con un nuevo incentivo: el gobierno pagará el pasaje de salida y ofrecerá un subsidio de $1,000 a quienes abandonen voluntariamente Estados Unidos. “Les pagaremos un hermoso vuelo de regreso”, dijo el mandatario este lunes, según reportó Telemundo.

¿Cómo acceder a los 1,000 dólares que ofrece Donald Trump por autodeportarse?

Para acceder al beneficio, los inmigrantes deben descargar la aplicación CBP One, llenar un formulario y coordinar su salida con las autoridades. Una vez inscrito, el gobierno afirma que el participante dejará de ser prioridad para arresto o detención por parte de ICE.

Sin embargo, la reacción entre los inmigrantes ha sido de desconfianza. “Yo así me lo den o no me lo den, yo me voy”, dijo un ciudadano venezolano, aclarando que su decisión no se debe al subsidio sino al temor de ser detenido como otros.

El exjefe de ICE, Tom Holman, señaló que unas 7,000 personas ya se habrían acogido al plan, aunque muchos entrevistados lo consideran un “chantaje”. “No creo ese cuento de que vaya a dar $1,000 a cada persona que se autodeporte”, comentó uno de ellos.

Organizaciones proinmigrantes advierten que quienes ya tienen procesos ante un juez deben consultar con un abogado antes de llenar cualquier documento. “Es importante asesorarse bien”, concluyó la reportera de Telemundo, Cristina Londoño.