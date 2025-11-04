EE.UU.: un avión de carga se estrelló cerca del aeropuerto Muhammad Ali en Kentucky

Medios estadounidenses indican que varias personas resultaron heridas, aunque no está claro si hubo víctimas mortales.

Un avión de carga de la aerolínea UPS (United Parcel Service Inc.) se estrelló este martes cerca del Aeropuerto Internacional Louisville Muhammad Ali (SDF) en Kentucky, en las inmediaciones de Fern Valley Road y Grade Lane, según información preliminar de una fuente citada por la cadena de noticias CNN.

El Departamento de Policía Metropolitana de Louisville (LMPD) confirmó que sus oficiales, junto con otras agencias, responden a un accidente aéreo en esa zona

Por su parte, el portal de noticias WAVE reportó UPS confirmó que tres personas iban a bordo del avión siniestrado.

La policía describió la escena como "activa con fuego y escombros", y advirtió al público mantenerse alejado.

La Administración Federal de Aviación informó a través de sus redes sociales que "el vuelo 2976 de UPS se estrelló alrededor de las 17:15 hora local del martes 4 de noviembre, tras despegar del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, Kentucky".

El organismo precisó que el destino del MD-11 era el Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye de Honolulu.

Videos de del portal WAVE (afiliada de CNN) muestran una enorme columna de humo negro elevándose cerca de la pista del aeropuerto.

El Aeropuerto Internacional Louisville Muhammad Ali es el centro logístico aéreo mundial de UPS. Esta instalación cuenta con más de 465 000 metros cuadrados, donde más de 12 000 empleados procesan más de dos millones de paquetes al día, de acuerdo a CNN.

El MD-11F es un avión de transporte de carga fabricado originalmente por McDonnell Douglas y posteriormente por Boeing. Utilizado principalmente por FedEx Express, Lufthansa Cargo y UPS Airlines, puede despegar con un peso máximo de 287 000 kilos y transportar más de 144 000 litros de combustible.