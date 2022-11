Se trata de la segunda nacionalización de un importante grupo energético en tres meses. | Fuente: AFP

Alemania nacionalizará la filial germana del gigante energético ruso Gazprom para evitar la quiebra de este proveedor de gas que administra desde abril y que está sobreendeudado.

El objetivo es garantizar la "seguridad del suministro de gas" en Alemania, señala el Ministerio de Economía a través de un comunicado.

"El motivo es el sobreendeudamiento en el balance comercial de SEFE y el consiguiente riesgo de insolvencia, que pondría en peligro la seguridad del suministro en Alemania", detalló el gobierno alemán, que ya publicó la orden en el boletín oficial del Estado.

"Para evitar este peligro y mantener en pie la actividad comercial operativa de SEFE se procederá ahora al cambio de propietario y a la estabilización de la compañía", prosiguió el comunicado.

Se trata de la segunda nacionalización de un importante grupo energético en tres meses. En septiembre, el régimen de Berlín lo hizo con Uniper, asfixiado por los cortes de gas ruso.

Gazprom: clave para el abastecimiento de gas en Alemania

La antigua Gazprom Germania, rebautizada como "Securing Energy For Europe" (SEFE) es una compañía "clave" para el abastecimiento de gas de Alemania, según esta misma fuente.



En abril, después de que la empresa estatal rusa Gazprom tratara de liquidar su filial en Alemania, el Gobierno germano decidió colocarla bajo administración fiduciaria, aunque según recalca el ministerio sigue sin estar claro a quién pertenece ahora la empresa.



La compañía se vio en dificultades financieras después de que Rusia impusiera sanciones contra ella y debido a que los bancos rehúsan realizar transacciones debido a la confusión en cuanto a su estructura de propiedad.



Con el paso de hoy, el Gobierno alemán funda una empresa que con una inyección de capital de 225,595 millones de euros se convertirá en la accionista única de SEFE, una medida que según destacó el ministerio ya cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea (CE).



Los anteriores accionistas serán compensados por la expropiación en función del valor de mercado de las acciones de SEFE, pero el procedimiento "no ha concluido", señaló el comunicado, que no proporcionó más detalles al respecto.



Además, el Gobierno ha decidido ampliar a 13.800 millones de euros la línea de crédito de 11.800 millones concedida a la empresa en primavera como medida de estabilización, una parte de los cuales se convertirán en capital propio si la CE lo autoriza.



La interrupción del suministro de gas ruso puso a la compañía en aprietos económicos, puesto que se veía obligada a comprar gas de otros proveedores a precios muchos más elevados y a seguir suministrándolo a sus clientes conforme a las tarifas fijadas por contrato.

(Con información de AFP y EFE)