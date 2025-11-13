Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Arrestan a un sexto miembro de una presunta red de Hamás que escondía armas en Alemania

Mahmoud Z., comparecerá mañana ante un juez de instrucción del Tribunal Federal de Justici
Mahmoud Z., comparecerá mañana ante un juez de instrucción del Tribunal Federal de Justici | Fuente: Pexels
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Alemania, el individuo, identificado tan sólo como Mahmoud Z., está bajo sospecha de haber violado la Ley de Armas de Guerra y la Ley de Armas Alemana.

La Fiscalía General del Estado de Alemania (GBA) anunció este jueves el arresto provisional de un sexto integrante del presunto grupo de Hamás que supuestamente había escondido armas en Berlín y en Viena para preparar atentados contra objetivos israelíes o judíos.

El arresto del individuo, que fue identificado tan sólo como Mahmoud Z., nacido en el Líbano, se produjo a bordo de un tren en la región alemana de Flensburg (norte), a la que el sospechoso acababa de cruzar procedente de Dinamarca.

De acuerdo con la GBA, está bajo sospecha de haber violado la Ley de Armas de Guerra y la Ley de Armas Alemana, debido a su papel en la adquisición de armamento para el grupo islamista Hamás.

En agosto de 2025, recibió presuntamente en el estado federado de Hesse (sur) un rifle automático, ocho pistolas y más de 600 piezas de munición de manos de Borhan El-K, otro supuesto integrante del grupo que fue detenido este miércoles cuando llegó a Alemania desde la República Checa.

Después, según la Fiscalía, Mahmoud Z. transportó las armas a Berlín, donde se las dio a Wael F. M., en cuya posesión fueron halladas cuando éste fue detenido en una redada a principios de mes en la que la Policía capturó a tres sospechosos en total.

El arrestado este jueves comparecerá mañana ante un juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia, que decidirá sobre la emisión de una orden de detención.

El objetivo de esta presunta red era utilizar armas para atentados, según Fiscalía

Como parte de la operación contra el presunto grupo, también fue detenido este mes en Londres en base a una orden europea un británico que se halla bajo sospecha de haber recogido un arsenal de cinco armas cortas en Berlín y haberlas trasladado a Viena, donde las habría almacenado en un espacio alquilado.

De acuerdo con la fiscalía alemana, el objetivo de la presunta red desmantelada era utilizar las armas para cometer atentados contra objetivos israelíes o judíos.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Alemania Hamás

RPP TV

En Vivo

Más sobre Europa

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA