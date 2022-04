Personal forense transporta cadáveres encontrados en una fosa común, en Bucha. | Fuente: EFE

Las autoridades ucranianas informaron este martes de que ya han localizado un total de 420 cuerpos de ciudadanos de Bucha, localidad en la región de Kiev donde las tropas rusas perpetraron una masacre de civiles antes de retirarse, según el Gobierno de Ucrania.

"La policía de la región de Kiev continúa trabajando. Hasta el sábado por la noche se encontraron más de 420 cuerpos, solo en Bucha", señaló el jefe de la policía regional, Andriy Nebytov, según informa su servicio de prensa en su página de Facebook.

El proceso de localización de cadáveres "continúa, la gente regresa y encuentra tumbas temporales en sus hogares y cadáveres almacenados en sótanos, en pozos, etc. ”, denunció el jefe policial.

Nebytov agregó que las autoridades han conseguido establecer las identidades de la mayoría de estos ciudadanos fallecidos en Bucha durante la ocupación rusa.

"Y muchos ciudadanos, más de 200 (en la región de Kiev) han desaparecido, según las informaciones de que disponemos", subrayó.

Más de 300 cuerpos no identificados



No obstante, el responsable policial no pudo concretar el número real de desaparecidos y fallecidos, dado que "hay ciudadanos que se han ido y presentan denuncias, incluso desde el extranjero" que no han podido verificar.

Nebytov precisó que hay además más de 300 cuerpos en toda la región de Kiev que aún no han podido ser identificados, en un proceso que, según aclaró, "se lleva a cabo de acuerdo con la ley procesal" ucraniana.

“Siempre tomamos muestras de ADN. Muchos familiares denuncian la desaparición de sus conocidos o parientes, pero están en el extranjero, por lo que aún no es posible tomar muestras de ADN de ellos", se lamentó.



"Pero esperamos identificar al cien por ciento de todas las personas que fueron asesinadas por el ejército ruso en la región de Kiev", enfatizó Nebytov.

Bucha y otras poblaciones cercanas a la capital ucraniana fueron fuertemente bombardeadas por las tropas rusas tras el comienzo de la invasión sobre el país, el pasado 24 de febrero.

Las tropas ucranianas lograron recuperar esos territorios después de la retirada de los rusos y encontraron en algunas de las localidades como Bucha fosas comunes con cientos de cadáveres de civiles en lo que algunas ONG y el Gobierno de Kiev creen que podría constituir evidencias de crímenes de guerra cometidos por Moscú.

(Con información de EFE)