Un profesor da una clase virtual en un salón con fotografías de sus alumnos en un colegio privado de Sion, en Suiza. | Fuente: EFE

El gobierno de Suiza anunció este miércoles la aceleración de la flexibilización de las restricciones impuestas para frenar la epidemia viral y autorizará la apertura de restaurantes a partir del 11 de mayo, ya que estima que la población tiene que "aprender" a vivir con el virus. "Estamos en una nueva fase, tenemos que aprender a vivir con el virus" porque "se necesita todavía cierto tiempo para una vacuna", declaró la presidenta suiza, Simonetta Sommaruga, en la presentación de las nuevas medidas.

Suiza no instauró un confinamiento tan estricto como sus vecinos Francia e Italia, pero muchos comercios cerraron. Desde el lunes, las peluquerías, las tiendas de bricolaje y de jardinería y los gabinetes médicos, pudieron volver a abrir. El 11 de mayo, las escuelas también tendrán la posibilidad de hacerlo, pero cada cantón (región autónoma) y municipio podrá decidir la forma de proceder. Los comercios y los mercados podrán también optar a ello.

Con una población de unas 8.5 millones de personas, Suiza ha reportado -hasta este miércoles 29 de abril- 29 407 casos de coronavirus y 1,716 fallecidos; un aumento de 143 infectados y 17 fallecidos respecto al día anterior.



Las condiciones

Estas medidas ya estaban más o menos previstas, pero el gobierno anunció además por sorpresa que restaurantes, museos y bibliotecas podrán volver a recibir visitantes a partir del 11 de mayo. El gobierno considera que es "relativamente fácil" aplicar las normas de higiene y de distancia en estos establecimientos. También decidió suavizar las medidas "más rápido de lo que previsto" ante la evolución favorable de la epidemia, explicó el ministro de Sanidad, Alain Berset.

En los restaurantes, cada mesa no podrá tener más de cuatro comensales, o padres con sus hijos. Los clientes deberán estar todos sentados y las meses separadas de dos metros, con un elemento de separación. En Suiza, donde el uso de la mascarilla no es obligatorio pero está recomendado si no es posible mantener la distancia de seguridad, la epidemia ha causado más de 1.400 muertos

