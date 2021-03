En Alemania se ha observado una notable resistencia ante el preparado de AstraZeneca | Fuente: AFP

La Asociación Profesional Alemana de Enfermería (DBfK, por sus siglas en alemán) expresó su confianza en la vacuna de AstraZeneca y pidió mejorar la información sobre ésta para hacer frente a los recelos que algunas despiertan.

En Alemania se ha observado una notable resistencia ante el preparado de AstraZeneca, atribuible a las informaciones contradictorias ofrecidas tanto por el fabricante, como por las autoridades sanitarias del país y los medios de comunicación sobre su efectividad, apunta el DBfK.



"Las informaciones de los medios de comunicación de que la vacuna es menos eficaz contra las mutaciones del virus y los efectos secundarios más graves son, en nuestra opinión, las principales razones por las que las enfermeras y otros trabajadores de la salud son escépticos", explicó a Efe el director ejecutivo de DBfK y presidente del consejo Alemán de Enfermería, Franz Wagner.



El principal motivo de esta puesta en cuestión en diversos países es una supuesta menor efectividad. Las primeras informaciones atribuían a las vacunas de Pfizer y Moderna un 95 % de eficiencia y a la de Oxford/AstraZeneca en torno a un 60-70%, tras haberse aplicado la segunda dosis.



Aún así, los estudios más recientes muestran que AstraZeneca da una protección efectiva suficiente contra la COVID-19, como otras vacunas aprobadas por la Unión Europea, según afirma DBfK.



Algunos trabajadores de salud y otros colectivos han mostrado sus reticencias y sus preferencias por el preparado de BioNTech/Pfizer o Moderna.



"Sí veo cierta reticencia frente a esta vacuna. Todo el mundo quiere la vacuna con la mayor eficacia posible y por tanto prefiere las de Pfizer/BioNTech o la de Moderna, pero por desgracia no tenemos tantas dosis de estas", dice a Efe José Antonio Jaime, enfermero en la UCI de Cardiología del Hospital Universitario de Maguncia (en el "Land" Renania-Palatinado).



Este sanitario asegura que "es mejor un 70% que nada" y que ayudaría mucho que la población tuviera más y mejor información para aclarar sus dudas y temores.



El portavoz del Gobierno de Angela Merkel, Steffen Seibert, insistió recientemente ante los medios en que la vacuna británico-sueca es "efectiva y segura”.



"Creo que cualquier cosa que digan puede causar desinformación, hay mucha información falsa dando vueltas y gente que opina. Hace falta tiempo para que la población confíe en las distintas vacunas", asegura Lisandro Rodríguez, enfermero en la UCI Hospital Charité Berlin.



En esta línea, José Antonio Jaime asegura que la actitud de las autoridades respecto al tema podría ser más "homogéneo" y añade que si en un futuro serán o no necesarias dosis de "refresco", tanto para ésta como para las otras vacunas, lo dirán los estudios que se están realizando, "no el político de turno".



Según DBfK, lo que prima ahora mismo es la rapidez, ya que una vacunación inmediata de enfermeras y sanitarios de la salud es "correcta y muy importante", porque ésta es la "mejor forma de salir de la pandemia".



Alemania registró en las últimas veinticuatro horas 7 890 nuevos contagios de coronavirus, 214 más que hace una semana, con lo que se reafirma la ligera tendencia al alza que se ha mostrado en los últimos días, informó el Instituto Robert Koch (RKI) de virología.



El número de muertos en relación con la enfermedad ascendió a 157 frente a los 145 de hace una semana, la incidencia semanal se mantuvo en 63,8 contagios por 100 000 habitantes.



Los contagios habían bajado claramente en Alemania durante enero y la primera mitad de febrero, pero luego se ha revertido la tendencia.



La incidencia semanal por 100 000 habitantes se sitúa en 65,8 casos; hace una semana se había bajado a los 60. El nivel máximo en toda la pandemia se marcó el 22 de diciembre, con 197,6 positivos en siete días por 100 000 habitantes.

