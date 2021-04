Primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson | Fuente: EFE

El primer ministro británico, Boris Johnson, confirmó hoy que el próximo 12 de abril reabrirán los comercios que venden productos no esenciales en Inglaterra, tras los los buenos datos sobre el control del coronavirus.



En una rueda de prensa en la residencia oficial de Downing Street, Johnson dijo que el esfuerzo de la población británica al cumplir con las medidas restrictivas ha permitido la puesta en marcha de esta segunda fase de la hoja de ruta.



Desde el 12 de abril también podrán reabrir peluquerías, gimnasios, salones de belleza o bares en Inglaterra, mientras que las otras regiones británicas mantienen medidas similares.



Boris Johnson dijo que acudirá el 12 de abril a un "pub" para tomarse una cerveza, si bien esto solo está autorizado al aire libre.



La primera fase de la hoja de ruta empezó el pasado 29 de marzo, cuando se levantó la restricción de no salir de casa, excepto para asuntos esenciales.



El primer ministro británico agregó que el país ha ayudado con las vacunaciones en sus territorios dependientes y afirmó que Gibraltar ha administrado la primera dosis de la vacuna a toda su población.



Los buenos datos sobre la pandemia le permiten al Ejecutivo no desviarse de la hoja de ruta que se ha marcado, que incluye la previsible reanudación de los viajes internacionales el 17 de mayo.



No obstante, Johnson admitió que aún no se sabe el nivel de protección de las vacunas si hay un aumento de los contagios.



Sobre la reanudación de los viajes, Johnson dijo que "espera" que esto pueda empezar el 17 de mayo aunque reconoció que hay que ser "realista" ante la situación en otros países porque hay que evitar la entrada de variantes en el Reino Unido.



Según los últimos datos oficiales, otras 26 personas murieron en las últimas 24 horas y se registraron 2 762 contagios, mientras que más de 31 millones de personas han recibido la primera dosis de la vacuna.

EFE

