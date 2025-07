En París, el Sena recibe a sus primeros bañistas desde hace un siglo

Los primeros nadadores se zambulleron el sábado por la mañana en las aguas del Sena, en pleno centro de París, equipados con flotadores amarillos y bajo la estrecha vigilancia de socorristas. Se trata del primer baño público autorizado en el río desde 1923.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un momento muy esperado en aguas a 25 grados. Un año después de los atletas olímpicos y bajo estricta vigilancia, el público en general pudo finalmente volver a disfrutar, el sábado 5 de julio, de los placeres del baño en el Sena, en pleno centro de París, donde estaba prohibido desde 1923.

Las primeras decenas de nadadores se lanzaron al agua a partir de las 8:00 de la mañana desde unos pontones equipados con bancos y taquillas para guardar sus pertenencias en el brazo Marie, frente a la isla Saint-Louis, bajo la atenta mirada de numerosos socorristas vestidos con camisetas amarillas fluorescentes y pantalones cortos rojos, a juego con sus silbatos, y bajo la vigilancia de lanchas neumáticas de la prefectura de policía de París.

Cada nadador llevaba un flotador amarillo conectado a un cordón que le rodeaba la cintura. El baño se desarrolló en un perímetro rodeado por un cordón de seguridad.

"La calidad del agua cumple" con las normas sanitarias y está a "25 grados", precisó el sábado en RMC Pierre Rabadan, concejal de Deportes del Ayuntamiento de París. El propio concejal tenía previsto bañarse en el recinto de Bercy.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

"Un sueño de niña"

La alcaldesa de la capital, Anne Hidalgo, acudió al pontón, junto con el prefecto de policía de París, Laurent Nunez, y la ministra de Deportes, Marie Barsacq, poco antes de las 8:30. "Tengo muchas ganas de saltar (al agua). Parece muy agradable", declaró a la AFP, antes de hacerse selfies con nadadores con gorros de baño. Uno de ellos le gritó desde el agua: "¡Gracias, señora Hidalgo, es genial!".

"Es un sueño de niña que la gente nade en el Sena", respondió la alcaldesa. "Me apetece mucho tirarme (al agua). Parece muy buena", afirmó, aunque precisó que "no tendría tiempo para bañarse" ese sábado. "Como buena parisina, vendré a bañarme" más tarde, pero "no convocaré a la prensa", precisó en una rueda de prensa.

El baño, gratuito, estará abierto hasta el 31 de agosto, si el tiempo lo permite.Fuente: REUTERS

Esta apertura del Sena a los bañistas "es también una forma de adaptar la ciudad a los cambios de temperatura", prosiguió. Al ofrecer espacios de este tipo "en una ciudad muy densamente poblada", se permite "vivir de una manera más agradable, más alegre y, sin duda, también más tranquila con nuestros conciudadanos", subrayó la alcaldesa.

El objetivo es también "luchar contra los baños salvajes" ofreciendo "espacios para bañarse con total seguridad en un entorno natural", añadió Marie Barsacq.

"París tiene la suerte de estar adelantada a su tiempo porque, con las altas temperaturas que no harán más que aumentar en nuestras ciudades, (...) invertir en espacios naturales para el baño es esencial, ya que también evita ahogamientos en lugares peligrosos", prosiguió.

Ahora hay que centrar los esfuerzos en el Marne para abrir nuevos lugares, confirmó la ministra. "La idea a largo plazo es abrir una treintena de lugares de baño que se están estudiando en toda la metrópoli" del Gran París, precisó Anne Hidalgo.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Calidad sanitaria del agua "excepcional"

En cuanto a la calidad sanitaria del agua, es "excepcional", aseguró el prefecto de la región, Marc Guillaume, subrayando que "toda la información (al respecto) es pública".

"Controlamos dos bacterias, la E. coli y los enterococos, y en el caso de las primeras estamos 10 veces por debajo de los límites y en el de las segundas, más de 25 veces por debajo", según él.

Tras esta primera apertura de un lugar de baño, otros dos abrirán por la mañana: uno en el brazo de Grenelle, cerca de la Torre Eiffel, y otro en Bercy, frente a la biblioteca François-Mitterrand. Allí también se han instalado piscinas con pontones, escaleras, mobiliario de playa, duchas y vestuarios.

El baño, gratuito, estará abierto hasta el 31 de agosto, si el tiempo lo permite.

El brazo Marie puede acoger a 150 personas simultáneamente, Bercy hasta 700 personas, 300 de ellas en la zona de baño. El emplazamiento de Grenelle, el único que cuenta con una piscina segura con fondo para familias, tiene capacidad para 200 personas a la vez. Una base náutica ofrecerá la práctica gratuita del kayak.

"Uno de mis predecesores, entonces alcalde de París, soñaba con un Sena en el que todo el mundo pudiera nadar. Mañana se cumplirá su promesa", escribió el viernes Emmanuel Macron en sus redes sociales, hablando del "orgullo por el país".

Se han invertido más de 1400 millones de euros para mejorar la calidad del agua en la parte alta del río, con obras de captación de aguas residuales para evitar que se viertan en él.Fuente: REUTERS

El baño en el Sena, legado prometido de los Juegos Olímpicos, responde en primer lugar a la necesidad de adaptarse al cambio climático de la capital, donde los episodios de ola de calor se multiplicarán e intensificarán.

Se han invertido más de 1400 millones de euros para mejorar la calidad del agua en la parte alta del río, con obras de captación de aguas residuales para evitar que se viertan en él.

Entorno peligroso

Sin embargo, dado que en París las aguas pluviales y las aguas residuales se mezclan en una única red, la única solución en caso de precipitaciones abundantes es verter el exceso al Sena.

Las lluvias récord registradas durante los Juegos Olímpicos a menudo hicieron que el agua no fuera apta para el baño de los atletas.

Este verano, al igual que en la playa, unas banderas (verdes, amarillas y rojas) permitirán conocer el caudal del Sena y la calidad del agua, analizada mediante sondas instantáneas y muestras en cultivo. Si las luces están en rojo, se prohibirá el baño.

En teoría, antes de cada baño, cada bañista deberá someter su destreza acuática a la evaluación de un socorrista antes de nadar de forma autónoma en las piscinas, la mayoría de ellas sin fondo y con una profundidad media de 3,50 metros.

Porque el río es una masa de agua viva que sigue siendo un entorno peligroso, recuerdan las autoridades. "Existe riesgo de ahogamiento debido al lodo y las plantas que se adhieren al cuerpo, las fuertes corrientes, el riesgo de hipotermia y el tráfico fluvial", recordó la subprefecta Elise Lavielle, precisando que se habían producido "13 muertes en el Sena en 2024" y ya "tres este año".