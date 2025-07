"No me pueden culpar": Clara Seminara responde a Alfredo Benavides por juicio contra Enrique Espejo 'Yuca'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Clara Seminara le responde con todo a Alfredo Benavides sobre el juicio que tiene actualmente contra Enrique Espejo ‘Yuca’ tras la denuncia que interpuso el 2019 por tocamientos indebidos y que contrajo una sentencia de tres años de prisión suspendida para el comediante, quien se encuentra delicado de salud tras sufrir una caída en marzo de este año.

A través de sus redes sociales, la actriz cómica publicó un video como respuesta a Alfredo Benavides quien días atrás, en el pódcast Café con la Chévez, de Trome, mencionó que Enrique Espejo “murió” en su carrera televisiva por la denuncia que le hizo Seminara a partir de “una supuesta venganza” por su salida del programa de JB.

“En primer lugar, quiero aclarar que la salud de Enrique Espejo me preocupa y espero que se recupere pronto porque yo no le deseo mal a nadie”, comenzó diciendo Seminara.

“Tenemos un juicio en que la denuncia se la puse hace siete años, eso no tiene nada que ver con el accidente que él tuvo, así que Alfredo Benavides no hables estupideces y no me culpes de algo que yo no tengo absolutamente nada que ver. Ni siquiera vivo en Perú”, aseveró.

Asimismo, Clara cuestionó al hermano de Jorge Benavides por decir que ella “no tiene pruebas” sobre la denuncia que hizo. “Yo gané dos veces el juicio ante diferentes juzgados y ahora estamos en un tercer juicio porque el abogado del agresor sigue apelando. Si él tenías pruebas (de que Enrique Espejo no me tocó) hace siete años, ¿por qué no lo sacó?”, expresó.

En ese sentido, la también modelo mencionó esperar que esas pruebas que dice tener Alfredo Benavides “sean el video de las cámaras de seguridad que pidió y que no le quisieron dar”. “Espero que sean esas pruebas porque las pruebas que yo presenté son tan fehacientes que me dieron la razón dos veces”, agregó.

Clara Seminara negó que denuncia contra ‘Yuca’ sea por venganza

Clara Seminara negó que su denuncia contra Enrique Espejo ‘Yuca’ sea por una supuesta venganza como dijo Alfredo Benavides. “¿Contra quién es mi venganza? ¿Contra su hermano y la esposa de él por echarme de un programa solo porque me quejé de que una persona de su elenco me metió la mano?”, sostuvo la actriz.

Del mismo modo, Seminara recalcó que la denuncia se hizo “de la manera correcta y con un juicio sin corrupción”. “Sin pagarle a nadie, presentando pruebas como un WhatsApp que no saqué a la luz por no perjudicar a una persona del elenco”, expresó.

Seguidamente, la actriz leyó unas conversaciones de WhatsApp que, de acuerdo a ella, demostrarían que no fue la primera persona en denunciar por tocamientos indebidos a Enrique Espejo. “No soy la primera persona que lo denuncia, solo soy la primera persona que lo hace público y que se atreve a decírselo en la cara”, comentó.

De igual manera, exhortó a Alfredo Benavides a “hablar con la verdad y con pruebas. “Tú no estabas en ese momento porque a ti te botaron del programa. Tu propio hermano y tu cuñada te botaron por borracho y ahora después de siete años vienes a decir que eres el gran amigo de ‘Yuca’ y lo defiendes. Dices que tienes pruebas. El que no tiene pruebas eres tú”, acotó.

Por último, señaló que “el único responsable de una agresión es el agresor”. “A mí no me pueden culpar por las cosas que hizo otro. A mí me culpan por quejarme. Me sorprende ver cómo se habla del sufrimiento de un denunciado y no se habla de mi sufrimiento. Yo me tuve que ir del Perú. A mí me cerraron las puertas. Yo me quedé sin trabajo. De eso no se habla”, concluyó.

¿Qué dijo Alfredo Benavides sobre Enrique Espejo ‘Yuca’?

Alfredo Benavides reveló que Enrique Espejo ‘Yuca’ se encuentra “postrado” en una cama y que prácticamente tuvo un “retiro obligado” de los programas cómicos donde se hizo conocido.

“Uno que hizo un retiro obligado y lamentable es ‘Yuca’ (...) Él está postrado y tiene una condición (delicada). Solo un milagro podría pasar para que se vuelva a poner de pie”, contó el hermano de Jorge Benavides en el podcast Café con la Chévez, de Trome.

En otro momento, recalcó que Enrique Espejo venía sufriendo por la denuncia que hizo Seminara por tocamientos indebidos.

“Los últimos años del programa, ‘Yuca’ ha llorado conmigo por su proceso, por la denuncia que tenía. Es algo que tengo clavado en el corazón, porque ese señor, desde que hablaba con todo el mundo y lloraba decía que él era inocente”, exclamó.

El comediante recalcó la avanzada edad de Enrique Espejo calificando de “injusta” la determinación judicial. “Es lo más injusto que pudo pasar, en su condición de salud y persona. Un tipo de más de 70 años que sea sindicado por algo, por simplemente un tema que es una supuesta venganza por una salida de un programa. En algún momento se va a saber la verdad”, declaró.

“A ‘Yuca’ lo denunciaron por un tema y él murió, se le fue la vida ahí, no quería hacer nada, renunció mil veces. Y ahora miren cómo está, es lamentable”, agregó Benavides.

¿Quién es Enrique Espejo 'Yuca'?

Enrique Eduardo Espejo Peña es un cómico peruano de 74 años. Nació el 22 de abril de 1951 en Barranca. A los 15 años llegó a Lima para estudiar relaciones públicas, carrera que dejó para enfocarse en el mundo de la televisión donde se hizo conocido.

Sus inicios en la comicidad se remontan a la década de los 80, cuando fue reclutado por Tulio Loza para un programa de esta índole. Posteriormente, pasaría a integrar las filas de Risas y Salsa, donde coincidió por primera vez con Jorge Benavides.

A mitad de los 90, Espejo se incorpora al reparto de JB Noticias, proyecto liderado por Benavides. Sus papeles se caracterizaban por ser constantemente "víctimas" de golpes en sketchs como 'La Jugada Polémica' y 'Rambo'.

Tras estar varios años alejado de la televisión, vuelve en 2011 a trabajar en El especial del humor, con Jorge Benavides, quien desde ese momento lo ha tenido en cuenta para sus proyectos en distintos canales.

