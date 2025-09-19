Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Escala la tensión en Europa: Polonia detecta dos cazas rusos en el mar Báltico después de otros tres en Estonia

Una imagen fija tomada del vídeo facilitado el 13 de septiembre de 2025 por el servicio de prensa del Ministerio de Defensa ruso muestra aviones de combate MiG-31 rusos equipados con misiles balísticos hipersónicos «Kinzhal» participando en las maniobras militares conjuntas Zapad-2025
Una imagen fija tomada del vídeo facilitado el 13 de septiembre de 2025 por el servicio de prensa del Ministerio de Defensa ruso muestra aviones de combate MiG-31 rusos equipados con misiles balísticos hipersónicos «Kinzhal» participando en las maniobras militares conjuntas Zapad-2025 | Fuente: EFE/referencial | Fotógrafo: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE / HANDOUT
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Varsovia informa de este incidente el mismo día en que tres cazas rusos MIG violaron el espacio aéreo de Estonia, lo que llevó al Gobierno de ese país báltico a invocar el Artículo 4 del Tratado de la OTAN para llevar a cabo consultas con los demás aliados.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Polonia detectó este viernes dos cazas rusos sobre el mar Báltico, donde efectuaron un vuelo a baja altura en las inmediaciones de la plataforma de extracción de petróleo 'Petrobaltic', informó la Guardia Fronteriza en su cuenta de la red social X.

En lo que calificó de "comportamiento provocador de Rusia", la Guardia Fronteriza polaca indicó que los cazas rusos con su sobrevuelo a baja altura "violaron la zona de seguridad de la plataforma".

Las Fuerzas Armadas de la República de Polonia y otros servicios de seguridad fueron notificados del incidente.

La Unidad Marítima de la Guardia Fronteriza a su vez añadió en X que los servicios responsables de la seguridad de Polonia supervisan constantemente la situación en torno a la infraestructura marítima crítica, incluso fuera de las aguas territoriales de la República de Polonia.

Varsovia informa de este incidente el mismo día en que tres cazas rusos MIG violaron el espacio aéreo de Estonia, lo que llevó al Gobierno de ese país báltico a invocar el Artículo 4 del Tratado de la OTAN para llevar a cabo consultas con los demás aliados.

También se produce diez días después de que una veintena de drones rusos violaran el espacio aéreo polaco, lo que obligó a la OTAN a derribar por primera vez vehículos aéreos en territorio aliado y a Polonia a invocar también el Artículo 4.

Cualquier Estado miembro puede activarlo si siente amenazada su integridad territorial, independencia política o la seguridad. Desde la creación de la Alianza Atlántica en 1948, este artículo ha sido invocado en ocho ocasiones.

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Polonia Estonia rusia

Más sobre Europa

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA