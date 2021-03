Francia ha vivido en el último lustro polémicos casos de pederastia que llegaron incluso a salpicar al arzobispado. | Fuente: Captura

La Iglesia católica de Francia anunció este viernes la creación de un fondo "específico" para "ayudar financieramente" a víctimas de abusos sexuales a manos de sacerdotes, que se compondrá de aportaciones voluntarias, según un comunicado de la Conferencia Episcopal francesa.

El episcopado de Francia señaló que se trata de "la primera vez" que los obispos "toman la palabra juntos" respecto a los abusos sexuales en el seno de la Iglesia gala, envuelta en los últimos años en varios procesos mediáticos que implicaron a curas acusados de pederastia y que salpicaron también a altos niveles de la jerarquía.

Como la Iglesia de Francia no puede "usar los donativos de los fieles para fines que ellos no hayan especificado", explica que sus fondos habituales no podrán emplearse para indemnizar a las víctimas de abusos.

Por ello, "vamos a constituir un fondo de dotación específico que financiará el conjunto de las medidas y verificará su correcto uso", añaden los obispos. Ese fondo recaudará donativos específicos para este uso, "con el fin de que todos los bautizados manifiesten su fraternidad y solidaridad a las víctimas en la Iglesia católica".

DELITOS

Francia ha vivido en el último lustro polémicos casos de pederastia que llegaron incluso a salpicar al que fue arzobispo de Lyon, Philippe Barbarin, que fue condenado en primera instancia por encubrir a un sacerdote y absuelto en enero pasado en apelación.

Barbarin, uno de los clérigos más influyentes de Francia y cercano al papa Francisco, presentó su dimisión al pontífice en marzo de 2020, que fue aceptada.

La controversia en torno a la Iglesia católica incluso inspiró una película del cineasta francés François Ozon, "Gracias a Dios" (2019), en la que retrata el sufrimiento de las víctimas años después de haber sufrido los abusos.

Al término de la Asamblea de los Obispos de Francia, Eric de Moulins-Beaufort, presidente de la Conferencia Episcopal, dijo hoy que "hay que adoptar decisiones fuertes" respecto a los abusos e indicó que el anuncio de este fondo es un ejemplo de ello.

EFE

