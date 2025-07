Ladrones roban joyas por un valor de 350 mil euros en un tren de Francia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una pareja francocanadiense denunció el robo el pasado domingo de joyas valoradas en 350 000 euros en un tren en el que viajaban entre Aix-en-Provence, en el sur de Francia, y París, un récord para un suceso de este tipo en la empresa pública ferroviaria francesa SNCF.

Los dos ladrones pudieron hacerse con el botín y abandonar el tren aprovechando una parada en la estación de Aviñón, donde se dieron a la fuga, publicó este miércoles el canal BMFTV.

Entre las joyas robadas figura una pulsera de Cartier, un Rolex, un colgante De Beers, una gargantilla de esmeraldas, collares y anillos de diamantes, según figura en la denuncia.

Empresaria canadiense, la propietaria subió al tren en Aix-en-Provence, donde tiene una residencia, junto a su pareja y depositó un bolso de Louis Vuitton con las joyas bajo su asiento de primera clase.



Hábiles ladrones

Los presuntos ladrones se sentaron tras ellos pese a que el vagón estaba casi vacío y, según la denuncia, aprovecharon para hacerse con el bolso, vaciar su contenido, y volver a colocarlo bajo el asiento de los propietarios.

Aprovechando una parada en Aviñón, abandonaron el vagón. Otra pasajera alertó a las víctimas de su comportamiento sospechoso, pero el tren ya había partido.

Contactada por BFMTV, la pareja de la víctima indicó que, más allá del valor económico del botín, tiene una importancia sentimental: "Mi mujer siente una tristeza extrema. Se trata de toda una vida de joyas y recuerdos que nunca recuperará".

Temerosos de no estar cubiertos por el seguro al no haber sido un robo con violencia, la pareja no descarta denunciar a la SNCF. "Uno se siente seguro en un vagón, sobre todo en primera clase", indicó el esposo.