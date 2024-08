¡Contra todo pronóstico! Una abuelita logró sobrevivir al estar cuatro días perdida en un bosque en Italia

‘Historias de naufragios’

En esta entrega hablamos de las historias de hombres y mujeres perdidos en el mar, a propósito de la desaparición del submarino de la empresa OceanGate Expeditions, que transportaba a cinco personas para explorar los restos del Titanic…. Recordamos la a Ulises, el héroe de la Odisea y al pobre Jonás que estuvo tres dias dentro de una ballena. Defoe creo al naúfrago por excelencia, Robinson Cruso, y exploramos novelas inspiradas en el Titanic. En la entrevista de la semana, conversamos con la escritora Adriana Roca sobre la última publicaciónde editorial Pichoncito "Incas". El crítico literario, Julio Zavala nos recomienda: ‘Una locura discreta’ de Sofia Gomez; ‘El aroma de la disidencia’ de Sandro Bosio Suárez. La música: ‘Yellow submarine’ de Beatles; ‘The Wreck of the Edmund Fitzgeralde’ de Gordon Lighfoot; ‘The Wellwrman’ de Seath Staton Watkins; ‘Wedding Dance’ de IL Solinisti; ‘Near my god to thee’ de Titanic Orchestra. Letras en el tiempo lo escuchas los sábados y domingos a las 7:00 de la noche por RPP Noticias en formato podcast o en la plataforma de tu preferencia.