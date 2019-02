Frente al palacio de la Ópera Garnier de París, el pasado viernes, unos 300 jóvenes lucieron pancartas en las que se puede leer: "Water is Coming" (El agua está llegando), "No hay planeta B" o "No rompáis mi tierra". Fue el segundo viernes consecutivo de huelga y manifestación en Francia, donde la presencia de Thunberg ha ayudado a impulsar el movimiento.