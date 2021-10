Italia permitirá aforo completo en cines y teatros, y abrirá discotecas | Fuente: EFE

El Consejo de Ministros de Italia ha aprobado hoy un nuevo decreto con el que permitirá desde el 11 de octubre el aforo total en cines y teatros, y la apertura de discotecas con un 75 % en exteriores y un 50 % en interiores, ante el avance de la vacunación y el control de contagios por coronavirus.



El decreto además prevé un aforo del 60 % en eventos deportivos cubiertos y del 75 % en espacios abiertos.



Esta relajación en los aforos se producirá en las consideradas "zonas blancas", es decir, las que no tienen restricciones porque las infecciones están controladas.



En todos estos espacios los asistentes tendrán que llevar mascarilla y serán sometidos a controles de temperatura, además de que deberán mostrar su pasaporte de covid, que se obtiene cuando se ha pasado la enfermedad, se está vacunado con la pauta completa o se ha realizado una prueba negativa en las 72 horas previas.



El decreto prevé un endurecimiento de las sanciones para los gestores de estos espacios que no cumplan con los límites respecto a la capacidad de público en las estructuras.



En los cines y teatros se deberá garantizar un metro de distancia entre los espectadores, mientras que en las discotecas y salas de baile los responsables deberán contar con sistemas de ventilación sin recirculación de aire.



En los museos, sin embargo, ya no será necesario respetar la distancia interpersonal de al menos un metro.



El ministro italiano de Cultura, Dario Franceschini, ha celebrado la decisión y ha dicho que estos lugares de ocio son seguros, si los que acceden tienen el pasaporte covid, llevan mascarillas y son sometidos a control de la temperatura.



"Invitamos a los italianos a volver a vivir la cultura con tranquilidad y en seguridad", dijo.

Situación COVID-19

Italia acumula 4,7 millones de contagios desde que estalló la pandemia en el país en febrero de 2020 y de estos, 131 198 personas han fallecido.



En cuanto a la vacunación, se han inoculado 85 792 497 dosis y 43 030 314 personas han recibido la pauta completa, el equivalente al 79,67 % de la población mayor de 12 años.

