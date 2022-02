Foto: La 92ª brigada mecanizada separada de tanques de las Fuerzas Armadas de Ucrania se prepara para participar en un simulacro cerca de la aldea de Klugino-Bashkirivka, no lejos de la ciudad de Kharkiv, en el este de Ucrania. | Fuente: AFP

Los mercados asiáticos sucumbieron mientras el petróleo y los activos refugio subieron el martes, luego de que el presidente ruso Vladimir Putin ordenó enviar tropas a dos regiones separatistas en el este de Ucrania, lo cual intensificó la tensión geopolítica y el temor a un conflicto.

Los inversionistas salieron en desbandada luego de que Vladimir Putin reconoció a las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk y ordenó enviar fuerzas "de mantenimiento de paz".

La perspectiva de una guerra y de sanciones estrictas generó temores de un impacto sobre el abastecimiento de bienes clave, como petróleo, trigo y níquel.

El crudo, que ha subido más de 20% este año por la demanda creciente, aumentó más de 3% el martes y se acercó a la marca de 100 dólares el barril por primera vez desde 2014.

Ni la perspectiva de un acuerdo nuclear con Irán, que permitiría a Teherán reanudar la exportación de petróleo, pudo moderar el aumento.

La bolsa de Hong Kong cayó más de 3% y la de Tokio más de 2%, mientras que Shanghai, Sídney, Seúl, Taipéi y Bangkok perdieron más de 1%.

También se registraron pérdidas en Singapur, Manila, Yakarta y Wellington.

"Es una situación fluida por la cambiante temática geopolítica que tenemos", señaló Chris Weston de Pepperstone Financial Pty.

La incertidumbre de los mercados también valorizó las acciones refugio. El oro sobrepasó los 1.900 dólares y se acercó a su nivel más alto en el último año, mientras el yen japonés se fortaleció frente al dólar.

La divisa estadounidense también se fortaleció ante otras monedas, incluyendo un avance de 4% frente al rublo ruso.

"La incertidumbre sigue reinando", señaló Cristian Maggio, de TD Securities. "En caso de un conflicto armado, los activos rusos se debilitarán significativamente más que ahora".

(Con información de AFP)

