¿Por qué Ucrania está luchando por mantener el control de la ciudad en ruinas de Pokrovsk?

Situada en un cruce de carreteras y vías férreas en la región carbonífera de Donetsk, la ciudad de Pokrovsk está ahora prácticamente desierta. Antes del inicio de la guerra en Ucrania, albergaba a más de 60 000 habitantes, muchos de ellos empleados en las industrias minera y metalúrgica por las que la región del Donbass es conocida desde hace tiempo, ha sido evacuada en su mayor parte ante el implacable avance de las tropas rusas.

Durante más de un año, las fuerzas ucranianas han repelido la ofensiva rusa. Ahora, los soldados de ambos bandos luchan edificio por edificio en la ciudad bombardeada, y Rusia afirmó el miércoles que había rodeado completamente los últimos focos de resistencia ucraniana. Kiev, que envió fuerzas especiales a la ciudad sitiada durante el fin de semana cuando las fuerzas de Moscú se acercaban, niega que sus tropas hayan sido rodeadas.

Maria Engqvist, analista y directora del Programa de Estudios sobre Rusia y Eurasia de la Agencia Sueca de Investigación de Defensa, afirmó que la ciudad, casi desierta, sigue teniendo un importante valor estratégico y simbólico para Kiev.

“La toma de Pokrovsk por parte de Rusia abriría (la puerta) a futuras operaciones ofensivas rusas hacia, por ejemplo, Kramatorsk o Sloviansk, o hacia el oeste, hacia Pavlohrad, debido a su ubicación”, afirmó. “Además, la captura de Pokrovsk por parte de Rusia supondría la ganancia simbólica más significativa desde Avdiivka en 2024. Esto, a su vez, tendría implicaciones políticas para ambas partes”.

Rusia lleva luchando por tomar la ciudad desde mediados de 2024, ya que la considera un paso crucial para asegurar el último 10 % de la región de Donetsk —unos 5 000 kilómetros cuadrados— que sigue fuera de su alcance.

Para ello, las fuerzas rusas tendrían que atravesar lo que se conoce como el “cinturón fortificado” de Donetsk, una cadena de ciudades industriales que se extiende de norte a sur, desde Sloviansk hasta Konstantinovka, y que ha sido fuertemente fortificada contra cualquier avance ruso.