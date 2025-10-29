Vladímir Putin pide a Kiev que se dirija a los batallones ucranianos rodeados para que se rindan

El presidente ruso, Vladímir Putin, pidió hoy a los dirigentes ucranianos que se dirijan a sus batallones cercados por el ejército ruso para que se rindan en las localidades de Kúpiansk (Járkov) y Pokrovsk (Donetsk).

Rusia llamó "a los dirigentes políticos de Ucrania a que tomen la correspondiente decisión sobre la suerte de sus ciudadanos y militares, al igual que hicieron en (la acería de Mariúpol) Azovstal" en 2022, dijo Putin al reunirse con soldados heridos en el Hospital Militar Central de Moscú.

Para ello, se mostró dispuesto a declarar una tregua de varias horas en esas zonas del frente y a invitar a periodistas rusos y extranjeros.

"Estamos dispuestos a cesar las acciones militares durante un tiempo determinado: durante varias horas, dos, tres o seis horas para que los periodistas puedan entrar y ver lo que ocurre, hablar con los soldados ucranianos y salir", dijo en un encuentro transmitido por la televisión.

Añadió que "lo importante es evitar provocaciones por la parte ucraniana. No vaya a ser que algún dron vuele, un periodista resulte herido y después intenten culparnos de lo ocurrido. Eso no lo necesitamos".

El Ministerio de Defensa ruso informó este miércoles sobre las primeras rendiciones en las filas ucranianas en Kúpiansk y de nuevos avances en las afueras del bastión de Pokrovsk, principal objetivo de la actual ofensiva en el Donbás.

"Un grupo de 12 soldados comunicó su disposición a rendirse a cambio de que se les garantice la vida. Ahora mismo se buscan variantes para su salida segura", señala el parte de guerra en Telegram.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Por orden de Putin, el ejército ruso intenta convencer a los defensores de Kúpiansk de que "renuncien a resistir y se entreguen prisioneros".

El jefe del Estado Mayor de Rusia, Valeri Guerásimov, informó el domingo a Putin de que el ejército había logrado rodear medio centenar de batallones ucranianos -unos 10 500 soldados- en Kúpiansk y Pokrovsk.

"Con el fin de minimizar las bajas innecesarias, le pido, como hicimos en el pasado, que tome todas las medidas necesarias para garantizar la rendición de los soldados ucranianos, aquellos, por supuesto, que deseen hacerlo", dijo entonces Putin.

Con todo, tanto blogueros militares rusos como el estadounidense Instituto de Estudio de la Guerra pusieron en duda las afirmaciones de Guerásimov.

La prevista cumbre en Budapest entre Putin y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se canceló debido a la negativa del Kremlin a declarar un alto el fuego en Ucrania.