Portugal: al menos 15 muertos y 18 heridos en el accidente de un funicular en Lisboa, según las autoridades

Al menos 15 muertos y 18 heridos en el accidente de un funicular en Lisboa
Al menos 15 muertos y 18 heridos en el accidente de un funicular en Lisboa | Fuente: EFE | Fotógrafo: MIGUEL A. LOPES
Agencia EFE

por Agencia EFE

Cinco personas se encuentran en estado grave después de que el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), un conocido funicular turístico en el centro de Lisboa, descarrilara este miércoles.

Al menos quince personas murieron y otras 18 resultaron heridas, de las que cinco se encuentran en estado grave, después de que el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), un conocido funicular turístico en el centro de Lisboa, descarrilara este miércoles, informaron las autoridades.

Estas cifras fueron ofrecidas en una rueda de prensa sobre el terreno por un portavoz del Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que actualizó los datos de víctimas del accidente sufrido por el funicular, que conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara. EFE

Tags
Portugal accidente

