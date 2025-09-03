Portugal: varias víctimas tras descarrilamiento de concurrido funicular turístico en Lisboa

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Al menos una veintena de víctimas, entre las que hay muertos y heridos, dejó este miércoles el descarrilamiento del Elevador de Glória, uno de los principales funiculares turísticos, del centro de Lisboa, en Portugal.

Así lo confirman diversos medios portugueses, que atribuyen la cifra de víctimas a la Polícia de Segurança Pública (PSP).

De momento se desconocen las causas del accidente, que ocurrió durante el descenso del vehículo del mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más visitados de la capital portuguesa.

El funicular quedó volcado sobre la calle cerca de la avenida Liberdade. Al lugar llegaron los equipos de emergencia, así como personal policial que procedió al cierre del acceso a la zona.

Reacción

Al respecto, el presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentó el accidente y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas.

Asimismo, instó a las autoridades competentes a realizar las diligencias que correspondan para esclarecer el hecho.