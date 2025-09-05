Últimas Noticias
Identifican a todos los fallecidos en el trágico accidente de funicular en Portugal: son de ocho nacionalidades

A última hora del jueves, las autoridades anunciaron que habían terminado las autopsias de los 16 fallecidos en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y que intentarían culminar su identificación a lo largo de la noche.
A última hora del jueves, las autoridades anunciaron que habían terminado las autopsias de los 16 fallecidos en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y que intentarían culminar su identificación a lo largo de la noche. | Fuente: EFE | Fotógrafo: MIGUEL A.LOPES
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El funicular, conocido como Ascensor de Gloria (Elevador da Glória), se descarriló el último miércoles por motivos que se están todavía investigando.

Los 16 fallecidos en el accidente del miércoles en el funicular de Gloria en Lisboa han sido ya identificados por las autoridades de Portugal y son de ocho nacionalidades diferentes, entre los que hay portugueses, británicos y canadienses, informó este viernes la Policía Judicial (PJ).

En un comunicado, la PJ precisó que los muertos son cinco portugueses, tres británicos, dos canadienses, dos surcoreanos, un francés, un estadounidense, un suizo y un ucraniano.

La policía explicó que un ciudadano alemán que durante el jueves fue dado por muerto realmente no lo está, ya que anoche fue localizado en el Hospital de São José de la capital, donde está ingresado.

Se da la circunstancia de que la esposa y el hijo de 3 años de ese alemán se encuentran entre los heridos. La mujer está hospitalizada en estado grave, mientras que el menor fue dado de alta ayer.

A última hora del jueves, las autoridades anunciaron que habían terminado las autopsias de los 16 fallecidos en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y que intentarían culminar su identificación a lo largo de la noche.

Luis Neves, el director nacional de la Policía Judicial, durante una conferencia de prensa sobre el accidente ocurrido en Lisboa.
Luis Neves, el director nacional de la Policía Judicial, durante una conferencia de prensa sobre el accidente ocurrido en Lisboa. | Fotógrafo: MANUEL DE ALMEIDA

Los 23 heridos, entre los que hay 10 graves, son de diversas nacionalidades, entre ellos dos españoles que fueron dados de alta la noche del miércoles.

El funicular, conocido como Ascensor de Gloria (Elevador da Glória) descarriló sobre las 18.00 hora local (17.00 hora GMT) del miércoles por motivos que se están todavía investigando.

Ayer, la policía terminó de recopilar pruebas sobre el terreno y en las últimas horas el funicular fue retirado completamente del lugar, donde una de sus cabinas había quedado totalmente destrozada al descarrilar en una curva.

El Ascensor de Gloria es una de las atracciones turísticas del centro de Lisboa y conecta la plaza de Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más visitados de la capital.

