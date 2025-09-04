El primer ministro de Portugal rebaja a 16 el número de muertos en el accidente de Lisboa

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, rebajó este jueves a 16 el número de muertos en el accidente de este miércoles en el funicular de Gloria, en el centro de Lisboa.

Montenegro agregó que, según los datos de que dispone, hay cinco heridos graves. No ofreció detalles sobre el total de lesionados, que anteriormente la Protección Civil señaló que son 23, de varias nacionalidades, dos de ellos españoles que ya han sido dados de alta.

Alcalde de Lisboa pide investigación externa a empresa gestora del funicular accidentado

En tanto, el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, exigió una investigación externa e independiente a Carris, la empresa de transporte urbano de la ciudad, para averiguar las causas del accidente del funicular de Gloria.

Moedas compareció junto al primer ministro, Luís Montenegro, ante los medios para subrayar que en nombre de los lisboetas es el primer interesado en averiguar lo que pasó.