El primer ministro de Portugal rebaja a 16 el número de muertos en el accidente de Lisboa

El alcalde de Lisboa pidió investigación externa a empresa gestora del funicular accidentado
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Como se recuerda, el último miércoles se descarriló el Elevador de Glória, uno de los principales funiculares turísticos del centro de Lisboa, en Portugal.

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, rebajó este jueves a 16 el número de muertos en el accidente de este miércoles en el funicular de Gloria, en el centro de Lisboa.

Montenegro agregó que, según los datos de que dispone, hay cinco heridos graves. No ofreció detalles sobre el total de lesionados, que anteriormente la Protección Civil señaló que son 23, de varias nacionalidades, dos de ellos españoles que ya han sido dados de alta.

Alcalde de Lisboa pide investigación externa a empresa gestora del funicular accidentado

En tanto, el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, exigió una investigación externa e independiente a Carris, la empresa de transporte urbano de la ciudad, para averiguar las causas del accidente del funicular de Gloria.

Moedas compareció junto al primer ministro, Luís Montenegro, ante los medios para subrayar que en nombre de los lisboetas es el primer interesado en averiguar lo que pasó.

Portugal Elevador de Glória Lisboa

