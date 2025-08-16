Últimas Noticias
Portugal pierde en solo dos días 64 000 hectáreas calcinadas por los incendios

Los incendios forestales han quemado 139.000 hectáreas en Portugal, la mitad de las cuales en sólo dos días, lo que representa 17 veces más que la superficie quemada en el mismo período del año pasado.
Agencia Europa Press

por Agencia Europa Press

·

Los incendios forestales que asolan Portugal han quemado en apenas dos días unas 64.000 hectáreas de monte, según un recuento provisional que refleja que, en lo que va de año, el país ha perdido por los fuegos 17 veces más de territorio que en el mismo periodo de 2024.

El Instituto de Conservación de la Naturaleza y de los Bosques (ICNF) estimaba que entre el 1 de enero y el 14 de agosto habían ardido cerca de 75.000 hectáreas, pero el dato se ha disparado por encima de los 139.000 a día de hoy, informa la agencia Lusa.

En dos días, ha ardido el 46 por ciento de la superficie quemada desde el principio del año y la situación no mejora en el centro y el norte del país, donde más de un centenar de concejos siguen en una situación de riesgo máximo.

Uno de los concejos bajo aviso es el de Guarda, donde cientos de efectivos siguen combatiendo contra un incendio que el viernes se cobró la primera víctima mortal de la actual emergencia, un antiguo dirigente local que colaboraba sobre el terreno en la extinción de las llamas.

Los incendios más preocupantes están ubicados en Trancoso (en el distrito de Guarda), Sátão (distrito de Viseu), Arganil (en el distrito de Coimbra) y en Freixo de Espada à Cinta, en la región del Duero.

