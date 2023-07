Protestas en Francia: claves para entender lo que ocurre en el país europeo

04 Jul 2023 - 02:20

¿Cuáles son los desafíos del gobierno? Morán indicó que el desafío de Macron es entablar diálogo con los jóvenes manifestantes, dado que ellos no tienen interlocutores directos. Son jóvenes que no tienen portavoces, no tienen sindicatos ni organizaciones "precisamente porque están marginados del sistema electoral". "Muchos de ellos no votan, algunos no tienen empleo, no estudian, algunos de ellos lamentablemente están involucrados en el narcotráfico. Entonces no es tan fácil resolver el asunto como cuando hay una huelga y se sienta a conversar con sindicatos", apuntó el comunicador.