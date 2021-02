Las ayudas por la pandemia favorecen a los hombres en Reino Unido | Fuente: EFE

Las ayudas e iniciativas económicas impulsadas por el Gobierno británico durante la pandemia han beneficiado más a los hombres que a las mujeres en el Reino Unido, concluye un informe parlamentario publicado este martes, que alerta de que, si eso no se corrige, habrá un retroceso en la lucha por la igualdad.



El estudio, elaborado por la Comisión de Mujeres e Igualdad de la Cámara de los Comunes, avisa de que ese sesgo masculino se repite en el plan de recuperación tras la crisis, dado que el Ejecutivo prevé promover sectores dominados por hombres, como la construcción, en detrimento de otros como el cuidado y la atención social, donde trabajan más mujeres.



En un comunicado, la presidenta de la comisión, Caroline Nokes, insta al Gobierno a demostrar más que "buenas intenciones" y empezar a "analizar y evaluar activamente el impacto en la igualdad de cada política".



De lo contrario, afirma, corre el riesgo de "retrasar el reloj" en cuanto a los avances realizados en el acceso de la mujer al mercado laboral.



El informe, que contó con la aportación de sindicatos y entidades sociales, dice que el sesgo de las medidas refleja las desigualdades económicas existentes, la presencia desproporcionada de mujeres en ciertos sectores y el hecho de que el Gobierno no analizara las necesidades específicas de los géneros.



Las mujeres embarazadas y las madres se han visto a menudo discriminadas por sus empleadores, que las han forzado a tomarse bajas de enfermedad o incluso a dejar el trabajo para no incluirlas en el programa de protección del empleo, por el que el Gobierno paga una parte del salario.



Al estar las mujeres, en general, en régimen autónomo o en empleos más precarios y por tanto cotizar menos, tampoco se han beneficiado del mismo nivel de subsidios y ayudas, y muchas han perdido el trabajo por tener que escolarizar a los niños en casa, tarea que tiende a recaer en el género femenino.



El estudio subraya que es clave diseñar la recuperación pospandemia invirtiendo en sectores que emplean a mujeres, como el de cuidado infantil y de mayores o comercio minorista, y no solo en construcción, tecnología o ingeniería, donde, por razones históricas que se intentan revertir, predominan los hombres.



Además, la comisión destaca la importancia de ampliar la oferta de guarderías y de trabajo flexible para facilitar que la mujer, en quien aún hoy suele recaer el cuidado de la casa y los niños, pueda integrarse plenamente en el mercado laboral.

Discriminación en los programas de empleo

En una encuesta entre 52 000 trabajadoras difundida hoy por la confederación sindical TUC, un 71 % revela que su empresa se negó a mantenerles el sueldo al amparo del programa de protección de empleo tras el último cierre de escuelas por el confinamiento, en parte por la expectativa de la escolarización en casa.



"Si los ministros no actúan rápido, las mujeres serán expulsadas del mercado laboral. Y eso significa que la pobreza entre mujeres y niños se disparará", ha declarado la secretaria general, Frances O'Grady.



La portavoz laborista de Igualdad, Marsha de Cordova, pidió por su parte "una respuesta a la crisis pensando en el género".



"Las mujeres tienden a trabajar en sectores mal pagados o actualmente cerrados, como la restauración y la hostelería, y (en la pandemia) han tenido que asumir más responsabilidades de cuidado de familiares", declaró.



En respuesta al informe, un portavoz del Gobierno conservador destacó que se "ha hecho y se seguirá haciendo lo que haga falta" para proteger empleos e ingresos, con iniciativas que ascienden a 200 000 millones de libras (230 000 millones de euros) y que incluyen ayudas para "1,7 millones de mujeres en régimen laboral autónomo".



Según la fuente, el Ejecutivo quiere "aprovechar" el cambio en los hábitos de trabajo generado por la pandemia para "ofrecer más flexibilidad" a empresas y empleados, a fin de que las familias puedan repartirse mejor las responsabilidades de cuidados.

