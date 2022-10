Ministro de Defensa ruso señaló que Ucrania estaría preparando una provocación con una "bomba sucia" en su propio territorio | Fuente: AFP

Rusia presentará hoy lunes ante la ONU el tema de la presunta "bomba sucia" ucraniana abordado la víspera por el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, en conversaciones con homólogos de varios países. Esto, según anunció el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov.

"Dimos los pasos necesarios para plantear también el tema ante los organismos internacionales, particularmente ante la ONU, en Nueva York", afirmó en una rueda de prensa junto al secretario general de la Organización para la Cooperación Islámica (OIC), el chadiano Hussein Ibrahim Taha.

Según Lavrov, los representantes rusos acometerán esta labor con el objetivo de lograr un "debate interesado y profesional" de esta situación.

"Tenemos informaciones concretas sobre instituciones ucranianas, centros de investigación científica, que disponen de las tecnologías que permiten crear esta 'bomba sucia', tenemos informaciones que verificamos reiteradamente por los canales correspondientes de que no es una sospecha vana", añadió.

Insisten en "provocación" ucraniana

Una "bomba sucia" es un artefacto explosivo que, una vez detonado, disemina elementos radiactivos en la atmósfera y en la superficie del terreno, con su consiguiente contaminación.

Al respecto, el ministro de Exteriores ruso aseguró que Moscú tiene pruebas de que "este tipo de cosas pueden estar en preparación" en el lado ucraniano.



"Serguéi Shoigú acordó con algunos de sus interlocutores llevar a cabo consultas adicionales a nivel profesional", dijo Lavrov. Además, criticó "la reacción mediática de Occidente" a la que consideró insuficiente frente a dicha amenaza y aseguró que eso"no asombra".

Se trata, añadió, de una actitud que "sigue el cauce del apoyo sin cortapisas que Occidente ofrece a su marioneta (el presidente de Ucrania, Volodímir) Zelenski, al que permiten cualquier acción rusófoba, no solo en forma de declaraciones, sino por medio de bombardeos de objetivos civiles y asesinato de la población civil".

El jefe de la diplomacia rusa comentó también las declaraciones de su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, según el cual el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, prometió enviar una misión a Ucrania para constatar la versión de Rusia.

"Tengo la información de que Grossi recibió la solicitud, y antes de salir de viaje internacional afirmó que la estudiaría. Sabemos cómo tergiversan los hechos nuestros colegas ucranianos", añadió.

Toman medidas de protección

La víspera, Shoigú conversó por teléfono con los titulares de Defensa de EE. UU., el Reino Unido, Francia y Turquía para abordar "las preocupaciones (de Rusia) acerca de las posibles provocaciones ucranianas con el uso de 'bomba sucia'", una información que Occidente recibió con incredulidad.

"El que haya desconfianza hacia la información proporcionada por la parte rusa no significa que la amenaza del uso de una 'bomba sucia' no existe. La amenaza es real", dijo hoy el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, al señalar que "ahora es asunto de ellos si se lo creen o no".

Este lunes, el Ministerio de Defensa de Rusia informó sobre la activación de los protocolos para cumplir misiones en condiciones de contaminación radiactiva tras el uso de una "bomba sucia" por parte de Ucrania.

"Se ha organizado el trabajo para enfrentar posibles provocaciones por parte de Ucrania, se declaró el estado de alerta para el cumplimiento de misiones en condiciones de contaminación radiactiva", afirmó el jefe de las fuerzas de Protección Radiológica, Química y Biológica, Igor Kirílov.

Según el militar ruso, "la detonación de un dispositivo que incluye elementos radiactivos conducirá inevitablemente a la contaminación radiológica de una superficie de hasta varios miles de metros cuadrados".

"Con la provocación vinculada al uso de una 'bomba sucia', Ucrania espera amedrentar a la población local, incrementar el flujo de migrantes a Europa y presentar a Rusia como un terrorista nuclear", señaló Kirílov.

