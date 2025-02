Se cumplen 3 años de la invasión de Rusia a Ucrania: ¿cuál es el estado actual de la guerra?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hoy se cumplen exactamente tres años de la invasión de Rusia a Ucrania. Recordamos el 24 de febrero del año 2022 cuando comenzó la invasión militar de Rusia contra Ucrania, desatando ataques que han dejado un saldo trágico de muertos y heridos entre la población civil y, además, con graves daños materiales. ¿Cuál es el estado actual de la guerra en Ucrania tras tres años desde el inicio de la invasión?



El embajador de Ucrania en Perú, Yuriy Polyukhovych, en diálogo con RPP, indicó que en estos tres años de la invasión a gran escala, "Ucrania ha demostrado una determinación y capacidad de resistencia increíble". "Hemos sufrido pérdidas y destrucciones horribles en algunas zonas, pero jamás en nuestra historia hemos sido tan unidos y fuertes como la nación de ahora. El mundo occidental en los países europeos, en particular, cada vez son más conscientes de la amenaza rusa. Si en 2014 y 2022 alguien tenía dudas después de 2022 esto es muy claro ah para todos los países europeos", mencionó.



Sostuvo, además, que los resultados de la guerra han sido bastante mixtos a lo largo de estos tres años. Por un lado, Rusia ha logrado varios avances en la región de Donetsk, ocupando aproximadamente un 10 % de la zona, y este 2025 ha lanzado las ofensivas más grandes hacia las ciudades de Pokrovsk y Kurakhove. Sin embargo, por otro lado, destacó que en agosto de 2024 Ucrania logró romper las defensas rusas en la región de Kursk, consiguiendo ocupar una parte de ella. Hasta la fecha, Rusia no ha logrado repeler a las tropas ucranianas que permanecen en esa área.



Polyukhovych enfatizó que, en la actualidad, Rusia ha alcanzado los niveles de esfuerzo más grandes de toda la invasión, lo que ha llevado al país a solicitar ayuda a Corea del Norte para poder continuar con su ofensiva. Este hecho resalta la magnitud de las dificultades que enfrenta Rusia en el conflicto, obligándola a recurrir a aliados externos para mantener la presión sobre Ucrania. "Se trata no solamente de proyectiles, sino también de misiles balísticos, artillería y, lo más emblemático, participación directa de norcoreanos en los combates. Para seguir con las ofensivas utilizan las motos y los patinetes eléctricos, en vez de carros de combate", relató.



El embajador también se refirió a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que Ucrania no tiene "ninguna carta" en mano en potenciales negociaciones para poner fin a la guerra en su país, tras ser invadido por Rusia. "El equipo de Trump va a acercarse Putin intentando encontrar alguna razón y margen para un compromiso, pero no lo van a encontrar. Entonces, va a surgir el dilema de qué van a hacer: van a tomar una postura dura de fuerza al estilo Ronald Reagan o van a tomar una postura de apaciguamiento al estilo Neville Chamberlain. Esto lo vamos a ver a lo largo de 2025, pero por ahora no hay una base para constatar algo concreto", indicó.



"En 2022, Ucrania vivió el mayor éxodo de población civil"



Yuriy Polyukhovych afirmó que, en 2022, Ucrania vivió el mayor éxodo de población civil desde la Segunda Guerra Mundial debido a la guerra con Rusia. Destacó que el 7 de marzo de 2022, el número de evacuados alcanzó casi 200 000 personas, un reflejo de la magnitud del desplazamiento forzado que sufrió la población ucraniana. Según los datos proporcionados por ACNUR, casi 8 millones de personas buscaron refugio en distintos países a lo largo de 2022, huyendo del conflicto armado.



Para diciembre de 2024, los datos de ACNUR sobre las misiones de protección temporal indicaban que casi 7 millones de personas seguían fuera de Ucrania. El mayor número de refugiados se encuentra en Alemania, con alrededor de un millón 200 mil ucranianos, según la misma fuente. Sin embargo, Polyukhovych recalcó que existen "muchas dificultades metodológicas" para contar la cantidad exacta de refugiados ucranianos alrededor del mundo, ya que ninguna institución internacional ha logrado realizar una estadística precisa sobre el número total de desplazados.



Por otra parte, Polyukhovych enfatizó que la guerra en Ucrania involucra a cuatro partes clave: Ucrania, Rusia, Europa y Estados Unidos, y que cualquier diálogo de negociaciones debe incluir a estos actores para lograr una solución integral al conflicto. Sin embargo, admitió que aún parece estar "bastante lejos" de alcanzar negociaciones reales. A pesar de este desafío, subrayó el deseo de Ucrania de alcanzar la paz lo más pronto posible, destacando que, mientras que Ucrania es la que sufre los ataques de drones y misiles balísticos, no son Estados Unidos ni otros países los que están enfrentando directamente estos horrores.



"Sabemos demasiado bien que sin las debidas garantías de cumplimiento de un acuerdo y sin garantías de seguridad para Ucrania, cualquier acuerdo con Rusia llega a ser una cosa muy temporal y simbólica", señaló.