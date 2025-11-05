Sospechoso del robo del Louvre es una figura de las redes sociales y exguardia de un museo, según medios franceses

Abdoulaye N., un hombre de 39 años identificado por las autoridades como uno de los cuatro sospechosos del espectacular robo en el museo Louvre, es una figura conocida en las redes sociales y exempleado como guardia de seguridad en el Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou de París, según informan medios franceses como Le Parisien y BFMTV.

Detenido el 25 de octubre en su domicilio de Aubervilliers, suburbio al norte de París donde nació, Abdoulaye N. se enfrenta a cargos de robo organizado y asociación delictuosa por el hurto de ocho piezas históricas valoradas en 88 millones de euros, perpetrado el pasado 19 de octubre.

El robo, ejecutado en menos de siete minutos a plena luz del día, involucró a una banda de cuatro hombres que utilizaron un camión robado con escalera extensible y montacargas para acceder a la ventana del primer piso de la galería Apollo.

Dos irrumpieron rompiendo una ventana sin seguro y dos vitrinas, para luego huir en motocicletas –una de ellas una Yamaha TMax, modelo que el sospechoso exhibía en sus videos– con joyas como un collar de esmeraldas y diamantes regalado por Napoleón I a María Luisa, y una diadema con 212 perlas y casi 2 000 diamantes de la esposa de Napoleón III.

El ADN de Abdoulaye N. fue hallado en una vitrina, guantes, un chaleco reflectante y alicates abandonados en la escena, según las investigaciones.

Conocido en redes como Doudou Cross Bitume, publicaba contenidos en YouTube, TikTok e Instagram bajo el lema 'Toujours plus près du bitume' (Siempre más cerca del asfalto), con acrobacias en moto en París y Aubervilliers, cerca del Stade de France, y consejos de fitness.

Aunque vecinos lo describen como servicial y expresivo, Abdoulaye N. acumula 15 condenas previas, incluyendo posesión de drogas, conducción sin licencia y un robo a una joyería en 2014.

Ladrones del Louvre no encajan en perfil de organización criminal

La fiscal de París, Laure Beccuau, indicó que el grupo de sospechosos del robo en el Louvre no encaja en perfiles de crimen organizado profesional, y sugirió la posible contratación de los detenidos por parte de un autor intelectual.

Además, la fiscal informó que Abdoulaye N. admitió parcialmente su rol en el robo, aunque dio poca información sobre los hechos.

Un tribunal de Bobigny aplazó el miércoles un juicio menor contra él por dañar propiedad pública en prisión (romper un espejo y una puerta en 2019, durante una investigación de la que fue exonerado), citando imposibilidad de una audiencia "tranquila" por la atención mediática.

Maxime Cavaillé, abogado de Abdoulaye N., prometió una defensa “extremadamente vigilante” de la presunción de inocencia y la privacidad del acusado.

Los otros tres sospechosos del robo del museo permanecen en custodia, mientras la fiscalía ha calificado el golpe como obra de delincuentes comunes, no profesionales.