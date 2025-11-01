Dos nuevos inculpados por el robo del Louvre cuyo botín sigue sin aparecer

Dos nuevas personas fueron inculpadas este sábado en relación con el robo del Louvre del pasado 19 de octubre, uno de ellos por su presunta participación directa y el otro por complicidad, lo que eleva a cuatro el número de procesados por el crimen cuyo botín todavía sigue sin aparecer.

La Fiscalía de París indicó en un comunicado que "las investigaciones prosiguen" y que ambos inculpados han sido puestos bajo arresto preventivo.

Son dos de los cinco detenidos el pasado miércoles, tres días después de que se arrestara dos hombres sospechosos de ser los que penetraron en la galería Apolo del museo y se llevaran las joyas de la corona francesa, valoradas en 88 millones de euros.

Esos dos, cuyo ADN fue encontrado en la escena del crimen, fueron inculpados de robo en banda organizada y asociación de malhechores, los mismos cargos que fueron imputados este sábado contra una tercera persona, que como los dos anteriores tenía antecedentes judiciales.

Este último, de 37 años, "solicitó un careo" que tendrá lugar en los próximos días, indicó la Fiscalía, pero mientras tanto estará en detención preventiva.

Indagaciones

Según la televisión BFMTV los investigadores también encontraron su ADN en alguno de los elementos relacionados con el robo, un extremo que no confirmó la Fiscalía.

La segunda inculpada es una mujer de 38 años, residente en La Courneve, a las afueras de París, y los investigadores le imputan un delito de "complicidad" con el robo.

Ambos "niegan toda implicación en los hechos", indicó la Fiscalía, algo que el abogado de la segunda, Adrien Sorrentino, confirmó a los medios.

"Está hundida, niega los hechos que le imputan y no entiende nada", señaló el letrado poco después de que su clienta prestara declaración ante el juez, que ordenó su inculpación y su detención preventiva.

La Fiscalía indicó también que los otros tres detenidos el pasado miércoles fueron puestos en libertad.

Información sobre detenidos

Los investigadores consideran que han dado con los dos autores materiales del robo y, posiblemente, con uno de los individuos que les ayudó en su fuga.

Según indicó la fiscal de París, Laure Beccuau, los dos primeros detenidos son sospechosos de haber participado en el rubo, puesto que los investigadores encontraron restos de su ADN en la escena del crimen y confesaron "parcialmente" su participación.

Uno de ellos fue arrestado en el aeropuerto Charles de Gaulle, cuando se aprestaba a tomar un avión con destino a Argelia, su país natal, lo que precipitó la operación policial. El otro cerca de su domicilio en Aubervilliers, a las afueras de París.

Entre los cinco últimos detenidos figura una persona que estaba "en el punto de mira" de los investigadores también por su presunta participación directa en el robo, señaló la fiscal.

Faltaría pues el cuarto miembro del comando que en la mañana del 19 de octubre procedió a un robo espectacular y rápido.

Dos de ellos escalaron a un balcón de la galería Apolo del museo gracias a un grúa, penetraron en el interior rompiendo una ventana con sierras radiales, con las que también abrieron las vitrinas que guardaban joyas del tesoro real francés y se dieron a la fuga por la misma vía, en motos en las que les esperaban los otros dos ladrones.