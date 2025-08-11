Últimas Noticias
Ucrania asegura que Putin pretende presentar el encuentro con Trump como una "victoria personal"

Zelenski también afirma que las decisiones que se toman sin Ucrania son contrarias a la paz y
Zelenski también afirma que las decisiones que se toman sin Ucrania son contrarias a la paz y "nacen muertas". | Fuente: EFE | Fotógrafo: Presidencia de Ucrania
Agencia Europa Press

por Agencia Europa Press

·

El mandatario de Ucrania, Volodimir Zelenski, señaló que Putin no se está preparando para un alto al fuego y que toda decisión sobre un fin de la guerra deberá contar con la participación de su país.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este lunes que su homólogo ruso, Vladimir Putin, pretende presentar el encuentro en Alaska con el mandatario estadounidense, Donald Trump, como "una victoria personal", mientras que ha asegurado que Moscú no ha dado señal alguna sobre su disposición a un alto al fuego.

"No se está preparando para un alto el fuego ni para el fin de la guerra. Putin está decidido a presentar una reunión con Estados Unidos como una victoria personal y luego seguir actuando exactamente igual, ejerciendo la misma presión sobre Ucrania. Hasta el momento, no hay indicio alguno de que haya dado señales para preparase para una situación de posguerra", ha declarado.

En cambio, "están redistribuyendo sus tropas y fuerzas de forma que sugieren preparativos para nuevas operaciones ofensivas", ha dicho tras citar un informe del mando militar sobre los preparativos de las autoridades rusas. "Si alguien se prepara para la paz, no es eso lo que hace", ha zanjado.

Zelenski, que ha mantenido varias llamadas telefónicas con líderes de la comunidad internacional, ha asegurado que "todos" coinciden en que la soberanía e integridad territorial de Ucrania "deben ser respetadas" y que "los problemas relacionados con la guerra contra Ucrania deben resolverse únicamente" con su participación.

Trump se reunirá con Putin en Alaska el 15 de agosto para discutir posible fin del conflicto con Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el próximo 15 de agosto se reunirá con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska.

“La tan esperada reunión entre mi persona y el presidente Vladímir Putin, de Rusia, se llevará a cabo el próximo viernes en el gran estado de Alaska”, dijo Trump en su cuenta oficial de Truth Social.

El encuentro será para discutir un posible fin a la guerra.

La última vez que Putin se reunió con un mandatario estadounidense fue en 2021, en un encuentro con el entonces presidente Joe Biden celebrado en Ginebra.

