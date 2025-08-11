Últimas Noticias
El Reino Unido dice que no se puede confiar "en absoluto" en Vladímir Putin

"Nunca se puede confiar en absoluto en el presidente Putin, pero obviamente apoyaremos a Ucrania. Obviamente, apoyaremos al presidente Trump y a las naciones europeas al iniciar estas negociaciones", insistió la fuente de la residencia del primer ministro británico, Keir Starmer. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

En los días previos a los contactos entre el presidente ruso y Donald Trump, el Gobierno británico manifestó su apoyo al líder republicano y a las naciones europeas antes del inicio de las negociaciones.

El Gobierno británico considera que no se puede confiar "en absoluto" en Vladímir Putin, si bien el Reino Unido apoya los contactos previstos para este viernes entre el presidente ruso y el de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este lunes un portavoz de la residencia oficial del 10 de Downing Street.

"Nunca se puede confiar en absoluto en el presidente Putin, pero obviamente apoyaremos a Ucrania. Obviamente, apoyaremos al presidente Trump y a las naciones europeas al iniciar estas negociaciones", insistió la fuente de la residencia del primer ministro británico, Keir Starmer.

Agregó que cualquier alto el fuego en Ucrania "no puede ser simplemente una oportunidad para que el presidente Putin se marche, se rearme, se refuerce y luego vuelva" a invadir.

Los líderes de seis países europeos y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, emitieron el sábado un comunicado conjunto en el que advirtieron de que "el camino hacia la paz en Ucrania no puede ser decidido sin Ucrania".

El comunicado, firmado por Von der Leyen junto a los mandatarios del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia y Finlandia, fue divulgado de cara a la reunión entre Trump y Putin de este viernes en Alaska (EE.UU.) para tratar sobre un posible acuerdo que ponga fin a la guerra de Ucrania, que empezó en febrero de 2022. 

Ucrania y Rusia: Tres años en guerra sin visos de solución

Después de tres años, la guerra entre Rusia y Ucrania ingresa a una nueva etapa con el cambio de postura de Estados Unidos en la administración del nuevo presidente Donald Trump. Desde la anexión de Crimea en 2014 hasta la "operación especial" de Vladimir Putin en febrero de 2022, el conflicto ha evolucionado, afectando a ciudades ucranianas y reconfigurando alianzas internacionales. Conozcamos más en el siguiente informe.
Informes RPP
00:00 · 00:00

