El Reino Unido dice que no se puede confiar "en absoluto" en Vladímir Putin

El Gobierno británico considera que no se puede confiar "en absoluto" en Vladímir Putin, si bien el Reino Unido apoya los contactos previstos para este viernes entre el presidente ruso y el de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este lunes un portavoz de la residencia oficial del 10 de Downing Street.

"Nunca se puede confiar en absoluto en el presidente Putin, pero obviamente apoyaremos a Ucrania. Obviamente, apoyaremos al presidente Trump y a las naciones europeas al iniciar estas negociaciones", insistió la fuente de la residencia del primer ministro británico, Keir Starmer.

Agregó que cualquier alto el fuego en Ucrania "no puede ser simplemente una oportunidad para que el presidente Putin se marche, se rearme, se refuerce y luego vuelva" a invadir.

Los líderes de seis países europeos y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, emitieron el sábado un comunicado conjunto en el que advirtieron de que "el camino hacia la paz en Ucrania no puede ser decidido sin Ucrania".

El comunicado, firmado por Von der Leyen junto a los mandatarios del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia y Finlandia, fue divulgado de cara a la reunión entre Trump y Putin de este viernes en Alaska (EE.UU.) para tratar sobre un posible acuerdo que ponga fin a la guerra de Ucrania, que empezó en febrero de 2022.