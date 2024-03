"Hoy más que nunca, nunca más": Masiva movilización en Argentina por la memoria de la dictadura

Bajo el lema "hoy más que nunca, nunca más", decenas de miles de argentinos marcharon este domingo en el aniversario del golpe militar que hace 48 años dejó miles de muertos y desaparecidos y en repudio al gobierno de Javier Milei, que objeta el tratamiento histórico que se ha dado a la dictadura.



Es la primera manifestación del Día de la Memoria desde la asunción del presidente ultraderechista, cuyo discurso es considerado por referentes de organismos de derechos humanos como "negacionista" de los hechos ocurridos durante el régimen militar en Argentina (1976-1983).



"Estamos viviendo un momento de recordación y memoria por el 'nunca más' para que esto no vuelva a sucederle a ningún argentino, pero lamentando tener un gobierno que no nos entiende, no nos defiende; al contrario, nos amenaza", dijo a la AFP Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, colectivo que por décadas se ha dedicado a recuperar a los hijos de los desaparecidos.



En el centro de Buenos Aires, epicentro de la convocatoria encabezada por las organizaciones de Madres y Abuelas, se veían carteles como "memoria sí, miedo no" y "todo está guardado en la memoria".



La marcha, la más multitudinaria en años, "es el grito de rebeldía de un pueblo frente a un gobierno fascista que quiere destruir la patria", comentó a la AFP Adolfo Pérez Esquivel, nobel de la Paz de 1980.



"Esto se defiende ahora y siempre", opinó María Gabriela Chávez, una docente de 46 años que acudió con su marido y sus hijos de dos y diez años. Señalando al pequeño, agregó: "La madrina de él es una nieta recuperada. Ellos tienen que crecer con la idea de que esto no puede volver a pasar nunca más".



Historia "completa"

A mediodía, hora de la convocatoria, el gobierno divulgó un video documental de 13 minutos titulado "Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Completa", que comienza con la entrevista a una víctima de un movimiento guerrillero de izquierda (ERP) en los años 1970.



El relator del corto, el escritor Juan Bautista Yofre, afirma allí que la historia, como es recordada, fue diseñada respondiendo a intereses económicos de organizaciones de derechos humanos y de los gobiernos democráticos posteriores.



Tanto Milei como su vicepresidenta, Victoria Villarruel -quien es cercana a los militares-, ponen en duda el número de desaparecidos consensuado por organismos de derechos humanos (30 000) y aseguran que la cifra real es cercana a 8 700.



El exguerrillero Luis Labraña, secuestrado por el gobierno militar, relata en el video del gobierno que la cifra de desaparecidos de la dictadura fue una mentira para obtener fondos. "30 000 fue falso, lo puse yo el número", dice.



"Claramente hay un morbo con esa fecha porque a toda la izquierda parece que se le va la vida si el 24 de marzo no logran que se escuche su mensaje, que está ininterrumpido desde hace 40 años", dijo Villarruel en una explosiva entrevista difundida el jueves en el canal TN.



Durante su campaña presidencial, Milei había dicho que en los años 1970 hubo "una guerra" en la que se cometieron "excesos", un argumento que para muchos relativiza la existencia de un plan sistemático de eliminación de opositores comprobado en cientos de juicios.



Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo, declaró a la AFP en la protesta: "Estamos ante un gobierno negacionista, Villarruel dice que acá no hubo genocidio sino una guerra. ¡No!".



"Hoy más que nunca"

En la marcha en Plaza de Mayo, la multitud llevaba carteles como "30 000 razones para defender la patria" y "30 000 de verdad".

"Es necesario en este contexto, con toda la violencia que está ejerciendo el gobierno actual, que la gente acompañe a estas madres y estas abuelas que en su momento lucharon. Hoy más que nunca hay que tener memoria y salir a la calle", dijo en la marcha Mariana Gianni, comunicadora de 31 años.



En un hecho inédito, este año se sumaron a la convocatoria las principales centrales sindicales del país, en un contexto de severa crisis económica, con 276 % de inflación interanual y más de la mitad de los 46 millones de argentinos bajo la línea de pobreza.



La movilización se da días después de que HIJOS, una organización formada por hijos de secuestrados y desaparecidos, denunciara el brutal ataque de una de sus integrantes por dos individuos que se identificaron con el eslogan de Javier Milei: "Viva la libertad, carajo".



En la misma semana, la hija de una testigo clave en el juicio a los militares denunció amenazas reiteradas y una editorial especializada en derechos humanos fue blanco de ataques en línea.



Tras 48 años del golpe, 1 173 personas han sido condenadas por crímenes de lesa humanidad en 316 sentencias dictadas en todo el país.



