Diputado boliviano sobre crisis política: "Estamos viviendo un autogolpe de Estado"

Latinoamerica Diputado Ramiro Venegas sobre crisis política en Bolivia: "Hacemos un llamado a la población a defender la democracia"

El diputado nacional de Bolivia, Ramiro Venegas, se pronunció en RPP sobre la crisis política que se vive Bolivia, donde se han registrado movilizaciones "irregulares" de tropas militares en torno a la sede del Ejecutivo. Al respecto, denunció un "autogolpe" por parte del presidente Luis Arce y su gobierno.



"Lo que está pasando en la situación política de Bolivia que estamos viviendo un autogolpe, que se ha anunciado hace un buen tiempo atrás. Con las actitudes de sus ministros, el mismo presidente Luis Arce Catacora ha anunciado un golpe blando y efectivamente hoy lo han hecho realidad. A la cabeza del comandante del Ejército, (Juan José) Zuñiga, ha cercado todo lo que es la plaza Murillo, donde se encuentra la Casa del Pueblo, la casa de gobieno, donde se encuentra el presidente. Hay tanquetas", dijo el político boliviano.



En diálogo con RPP, el diputado Ramiro Venegas indicó que están haciendo un llamado a la población a defender la democracia y que no se va a permitir golpes de Estado.



"Aquí hacemos un llamado a la población a defender la democracia. A estas alturas, ya no se aceptan que existan golpes de Estado, utilizando las tanquetas, militares, los fusiles y gases de alta contundencia. En ese sentido la población se está movilizando. Nosotros no vamos a permitir que exista este tipo de actitudes del Gobierno porque estamos viviendo un autogolpe de Estado", indicó.



"El presidente no quiere fiscalización de parte de la Asamblea Legislativa"

Crítico al gobienro de Luis Arce, el diputado Venegas indicó que el presidente de Bolivia es un "demagogo, mentiroso y que no quiere fiscalización de parte de la Asamblea Legislativa". Asimismo, indicó que están viviendo una crisis económica, social y politica.



"En temas de hablar la verdad, el presidente ha resultdo ser un demagogo, mentiroso y que no quiere fiscalización de parte de la Asamblea Legislativa, no quiere trasparentar sus actos que hace ilegales, frente a tanta corrupción. No hay lucha contra el narcotráfico. Entonces lo que pretende con este autogolpe es cerrar el primer órgano del Estado que es la Asamblea legislativa", sostuvo.



"Nosotros repudiamos las actitudes de Luis Arce Catacora y toda la columna de ministros que han estado mintiendo al país y a nivel internacional indicando que nosotros la mejor economía de Latinoamerica. Nosotros estamos viviendo momentos de crisis económica, social y politica", agregó.