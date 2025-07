Bolivia: disputa interrumpe sesión en el Congreso por un contrato de litio con una empresa rusa

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El miércoles se produjo un acalorado debate en la Cámara de Diputados de Bolivia. Los legisladores discutieron la aprobación de un contrato de producción de litio con una empresa rusa, lo que desató conflictos entre miembros del partido gobernante MAS y de la oposición.

La empresa estatal boliviana Yacimientos de Litio Bolivianos firmó un acuerdo con Uranium One Group, filial de Rosatom, para construir una planta de extracción de litio en el salar de Uyuni, en Potosí.

Si la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria lo aprueba, pasará al pleno de la Cámara de Diputados.

Los legisladores decidirían así sobre dos contratos cruciales para la producción de litio en el país, ya que existe otro acuerdo con el consorcio chino Hong Kong CBC Investment Limited.

Alexsandra Zenteno, asambleísta del Movimiento al Socialismo, mueve una mesa mientras discute con la diputada Tania Paniagua, durante un debate en la Cámara Baja de Bolivia mientras los legisladores discuten la aprobación de un controvertido contrato de producción de litio con una empresa de propiedad rusa, en La Paz, Bolivia.Fuente: REUTERS

La diputada opositora Lissa Claros enfatizó que el pueblo de Potosí ha rechazado estas propuestas.

"En este momento, el pueblo de Potosí está en vigilia. Se ha rechazado la socialización. Se le ha dicho no, se le ha dicho no a este proyecto de ley y no pueden insistir. La semana pasada, ustedes han visto que este proyecto de ley, el otro, con la transnacional china, querían forzar el tratamiento, y ahora vienen con la rusa. Si ya le hemos dicho no. El pueblo de Potosí y el pueblo boliviano les ha dicho no", expresó.

Bolivia tiene unos 21 millones de toneladas de recursos de litio sin explotar, los mayores del mundo. El país forma parte del 'triángulo del litio', junto con Chile y Argentina.