El mandatario dio sus primeras declaraciones tras los resultados de la primera vuelta | Fuente: EFE

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, reconoció este domingo que las elecciones probaron que hay una "voluntad de cambio", pero aseguró que en la confirmada segunda vuelta, programada para el 30 de octubre, ante el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva le mostrará al país que "no puede ser para peor".



Lula se impuso en las elecciones celebradas este domingo con un 48,3 % frente al 43,2 % que obtuvo el mandatario y líder de la ultraderecha que aspira a una reelección que se mostró "plenamente confiado" en que la logrará el próximo 30 de octubre.



Aunque no terminó de reconocer la victoria de Lula, Bolsonaro tampoco puso en duda el resultado y aseguró que "mucho voto fue por la condición del pueblo", que "sintió el aumento de los precios de los productos", que atribuyó a la inflación que dejó la pandemia de COVID-19, que se agravó con la invasión rusa a Ucrania.



"Tenemos una segunda vuelta por delante, podremos mostrarle a la población que la inflación está bajando. El Gobierno no ha dejado de atender a los más pobres", afirmó.



"Entiendo que hay una voluntad de cambio, pero ciertos cambios pueden ser para peor", dijo el mandatario, en declaraciones que dio a periodistas a la puerta de su residencia oficial en Brasilia.



Asimismo, se mostró convencido de que en la campaña para la segunda vuelta tendrá más tiempo para explicarles a los brasileños que "un cambio por la izquierda siempre es peor".



Bolsonaro citó como ejemplos los casos de Argentina, Chile y Colombia, países en los que la derecha fue desplazada por líderes progresistas en los últimos tiempos, e insistió en que los brasileños "no pueden correr el riesgo de perder su libertad".

Lula y Bolsonaro se van a segunda vuelta

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, con el 47,93 de los votos válidos en las elecciones de este domingo en Brasil, tendrá que definir la Presidencia en una segunda vuelta con el actual mandatario, Jair Bolsonaro, que obtuvo el 43,63 %, según los datos oficiales.

De acuerdo con el Tribunal Superior Electoral (TSE), tras haber sido escrutado el 97,45 %, ningún candidato conseguirá matemáticamente alcanzar más de la mitad de los votos, listón que se necesita para garantizar la elección sin necesidad de segunda vuelta.

Jair Bolsonaro consiguió en las urnas una diferencia menor frente a Lula Da Silva, de menos de cuatro puntos porcentuales, que la que señalaban todas las encuestas, que preveían una victoria de Lula con entre el 50 % y 51 % de los votos y una ventaja de 14 puntos sobre el gobernante (entre 36 % y 37 %).

(Con información de agencia EFE)