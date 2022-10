Brasil: Lula Da Silva y Jair Bolsonaro definirán la presidencia en una segunda vuelta

Ambos candidatos se volverán a enfrentarse en segunda vuelta para lograr la presidencia de Brasil | Fuente: AFP

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, con el 47,93 de los votos válidos en las elecciones de este domingo en Brasil, tendrá que definir la Presidencia en una segunda vuelta con el actual mandatario, Jair Bolsonaro, que obtuvo el 43,63 %, según los datos oficiales.

De acuerdo con el Tribunal Superior Electoral (TSE), tras haber sido escrutado el 97,45 %, ningún candidato conseguirá matemáticamente alcanzar más de la mitad de los votos, listón que se necesita para garantizar la elección sin necesidad de segunda vuelta.

Jair Bolsonaro consiguió en las urnas una diferencia menor frente a Lula Da Silva, de menos de cuatro puntos porcentuales, que la que señalaban todas las encuestas, que preveían una victoria de Lula con entre el 50 % y 51 % de los votos y una ventaja de 14 puntos sobre el gobernante (entre 36 % y 37 %).

El expresidente (2003-2010) era señalado por todos los sondeos como el favorito para imponerse con una amplia ventaja, pero no consiguió más de la mitad de los votos que esperaba para garantizar la elección este domingo y sufrió duros reveses en algunos estados, como Sao Paulo. Por su parte, el exmandatario venció en el mayor colegio electoral de Brasil, con el 47,7 % de los votos válidos, frente al 40,8 % del exmandatario.

En el emblemático estado de Río de Janeiro, tercer colegio electoral, la ventaja de Bolsonaro fue aún mayor, con el 50,9 % frente al 40,7 % de su rival. Bolsonaro es el primer presidente brasileño en intentar ser reelegido que queda en segundo lugar en la primera vuelta.

Lula y Bolsonaro definirán la Presidencia de Brasil en una segunda vuelta prevista para el próximo 30 de octubre. Desde que Brasil recuperó la democracia en 1985 tan solo un presidente consiguió ser elegido en la primera vuelta: Fernando Henrique Cardoso.

Lula, líder del Partido de los Trabajadores (PT), perdió tres elecciones (1989, 1994 y 1998) antes de ser elegido por primera vez, pero tuvo que ir a la segunda vuelta en 2002 y cuando se reeligió en 2006, así como le ocurrió a su ahijada política y sucesora Dilma Rousseff en 2010 y 2014.

Bolsonaro asegura que se apartará de la política si pierde las elecciones

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo hace unas semanas que se apartará de la política si pierde las elecciones de octubre, en cuya carrera marcha segundo detrás del exmandatario Lula da Silva según habían reportado las encuestas.

"Si es la voluntad de Dios, continúo (en la presidencia). Si no, paso la banda y me recogeré. Porque, a mi edad (67), no tengo nada más que hacer aquí en la Tierra si termina aquí mi paso por la política, el 31 de diciembre de este año", dijo el lunes por la noche, durante una entrevista en podcasts dirigidos a jóvenes evangélicos.

Los comentarios de Jair Bolsonaro, quien declaró hace un año que "solo Dios" podría sacarlo del poder, son parte de una retórica más moderada del presidente de ultraderecha, en un aparente intento por atraer a electores de centro de cara a los polarizados comicios del 2 de octubre.

(Con información de Agencia EFE y AFP)