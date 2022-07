Lula Da Silva intentará volver a la presidencia de Brasil | Fuente: AFP

El expresidente de Brasil y candidato a las elecciones presidenciales por el Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, ha aseverado que los militares del país son "más responsables" que el actual mandatario, Jair Bolsonaro, y no permitirían un golpe de Estado si este pierde las elecciones frente a él.

"¿Cómo podemos pensar en un golpe de Estado? No creo que las Fuerzas Armadas acepten esto: no creo que la sociedad brasileña lo permita. No lo creo. Este ciudadano (en alusión a Bolsonaro), si empieza a jugar con la Democracia, pagará un precio muy alto", ha defendido Lula en una entrevista para UOL.

Por otro lado, Lula Da Silva ha aseverado que no tiene la intención de postularse a la reelección si finalmente saliese vencedor en los comicios presidenciales de Brasil previstos para el 2 de octubre, lo que rompería con la tendencia que han marcado todos los jefes de Estado desde la redemocratización del país a mediados de la década de los 80.

"Quiero cumplir el mejor mandato que he hecho en mi vida. Y quiero trabajar en cuatro años por 40", ha señalado Lula en referencia a los más de 80 años que tendrá en 2026, una vez concluya su hipotético mandato si finalmente se alza con la victoria en las elecciones de octubre.

En el aspecto más electoralista, Lula ha defendido un cambio en la política de reajuste del salario mínimo, que pasaría a variar anualmente en base al Producto Interior Bruto y no de acuerdo a la inflación, tal y como sucede en la actualidad.

Asimismo, ha defendido que reabrirá algunos de los ministerios clausurados por sus sucesores --Michel Tremer y el propio Bolsonaro--, destacando entre ellos los ministerios de Cultura y de Pesca. "Vamos a crear esos ministerios que sean necesarios", ha zanjado.

El PT de Brasil oficializó la pasada semana la candidatura presidencial liderada por el expresidente Lula, quien contará con el exgobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, como aspirante a vicepresidente en las elecciones de octubre.

Bolsonaro confirmó su reelección a la presidencia | Fuente: EFE

A pesar de que se ha retrasado más de lo que en un principio estaba previsto, era un secreto a voces que Lula se presentaría como el principal favorito a suceder Bolsonaro desde que la Justicia brasileña le restituyó sus derechos políticos tras su encarcelación.

Esta será por tanto la sexta ocasión en que Lula se presenta a unas elecciones. Anteriormente, se impuso en las de 2002 y 2006, mientras que salió derrotado en las de 1989, 1994 y 1998. Ahora, el líder del PT lidera las encuestas de intención de voto y algunas de las más optimistas le sitúan cerca de vencer incluso en la primera vuelta.

Bolsonaro arremete contra Lula Da Silva

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, arremetió contra la Corte Suprema y contra el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, su más fuerte rival, durante el lanzamiento oficial de su candidatura a la reelección.

El líder ultraderechista fue postulado durante la convención del Partido Liberal (PL), que reunió a más de 10 000 simpatizantes en Río de Janeiro y en la que también fue confirmado el general de la reserva del Ejército, Walter Souza Braga Netto, como su candidato a vicepresidente en las elecciones del próximo 2 de octubre.

En el multitudinario evento, que vistió al pabellón deportivo Maracanazinho con los colores verde y amarillo de la bandera, el mandatario se extendió en las críticas a Lula y al Supremo Tribunal Federal, con el que mantiene una fuerte disputa desde hace años.

(Con información de Europa Press)