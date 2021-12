Vista aérea que muestra casas destruidas por fuertes lluvias en Itambe, en el estado brasileño de Bahía | Fuente: AFP

Los habitantes del estado de Bahía (Brasil) afectados por intensas lluvias e inundaciones intentaban este miércoles recuperar lo que podían de los escombros, a la espera de nuevas ayudas y una mejora del tiempo en los próximos días.



Al menos 24 personas fallecieron como consecuencia de las lluvias, deslizamientos o inundaciones desde fines de noviembre, cuando se registraron los primeros temporales en la región sur de Bahía (noreste de Brasil), tanto en localidades costeras como en el interior.



"Nos asustamos mucho, en nuestra calle fue devastador, cuando llegué a mi casa ya estaba todo tomado por el agua, entré con el agua por el ombligo", cuenta a la AFP Eliane Silva, ama de casa, frente a las pocas pertenencias que sobraron en su morada de Itambé, 600 km al sur de Salvador.



"Mi madre también lo perdió todo", lamenta Silva, que pretende reinstalarse en su hogar solo "cuando el sol caliente, cuando mejore el tiempo", algo que se espera para los próximos días.



Tras las imágenes aéreas de pueblos enteros bajo agua de los últimos días, en la TV y las redes sociales podían verse este miércoles a diversos grupos de personal de los gobiernos y de la sociedad civil distribuyendo víveres, donaciones de alimentos, ropa, colchones y otros artículos de primera necesidad.



Un hombre camina junto a casas destruidas por una inundación en Itambe luego de semanas de fuertes lluvias en el estado brasileño de Bahía. | Fuente: AFP

"Estamos revisando los escombros e intentando recuperar lo que se puede. Está llegando mucha ayuda, agua potable, donaciones de iglesias, ropas, alimentos, hay hacendados ofreciendo leche", describe Watson Gomes, un trabajador rural que está hospedando en su casa a diez personas que quedaron desamparadas.



"Solo tengo un cuarto y dos salas, pero caben todos allí. La alcaldía y los empresarios de la ciudad han ayudado bastante con cestas básicas y también ha venido ayuda de fuera", acota.



Las inundaciones afectaron a unas 140 comunidades, un tercio de los municipios de Bahía, y desplazaron a más de 90.000 personas de sus hogares, entre más de medio millón de damnificados.



Y un total de 44 carreteras estatales sufrieron interrupciones o daños como consecuencia de las lluvias.



El gobernador del estado, Rui Costa, describió la tragedia como el "mayor desastre" de la historia de Bahía.



Se acumulan destrozos en Brasil por inundaciones | Fuente: AFP

De vacaciones, Bolsonaro enfrenta críticas

A pesar de que envió varios ministros y liberó recursos para la reconstrucción de carreteras en la región, el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro enfrenta duras críticas desde hace varios días por continuar de vacaciones en el sur del país y no acudir personalmente a la zona de desastre.



El mandatario sobrevoló algunas regiones afectadas el 12 de diciembre, pero desde entonces no regresó a Bahia y se ha mostrado en las redes sociales disfrutando de unas vacaciones junto a su familia en las playas de Santa Catarina (sur), a menudo rodeado de partidarios y curiosos.



El peródico Folha de Sao Paulo estampó este miércoles en su tapa una foto de Bolsonaro conduciendo una moto acuática con su hija, en contraste con otra imagen de una mujer afectada por las inundaciones, de pie frente a su casa hecha escombros.



"Espero no tener que regresar antes" de lo previsto a Brasilia, dijo Bolsonaro el martes al ser abordado en la playa, según un video del periódico local ND Mais.



El gobernante habilitó un crédito extraordinario de 200 millones de reales (unos 36 millones de dólares al cambio) para la reconstrucción de infraestructura en carreteras afectadas por las lluvias en cinco estados, incluyendo Bahia, que se lleva la mayor parte (80 millones de reales).



Pero el gobernador Rui Costa, del opositor Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), consideró "insuficiente" la medida y pidió "más recursos" para paliar la situación de crisis.

(Con información de AFP)



