Gustavo Petro dice que "usan" a su hijo para tumbar a su Gobierno y que continuará hasta el 2026

El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este jueves que continuará su mandato hasta 2026 y que "han intentado" enfrentarlo con su hijo Nicolás Petro Burgos para tumbar su Gobierno, luego de que este último, imputado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, dijera a la Fiscalía que parte del dinero que recibió entró a la campaña presidencial de su padre en 2022.

"Claro que han intentado usar las cicatrices familiares, las heridas, algunas cicatrizarán, otras quizás nunca (...) para intentar abrir el camino del derrumbe del primer Gobierno popular en Colombia", dijo el mandatario en un acto con campesinos en Sincelejo, capital del departamento caribeño de Sucre.

Petro, que el próximo lunes cumplirá el primero de sus cuatro años en el poder, subrayó que su elección se la debe "al pueblo y a nadie más" y por eso "es al pueblo al que debo responder".

"Tengan ustedes la absoluta certeza de que este Gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular, de nadie más, y eso es bueno que quede claro en Colombia, no hay nadie que pueda terminar con este Gobierno que no sea el pueblo mismo y el pueblo mismo dio una orden por mayoría en las urnas electorales (...). Nos vamos hasta el año 2026", enfatizó.

Lo que dijo la Fiscalía

Según el fiscal del caso, Mario Burgos, el hijo mayor del presidente, detenido el pasado sábado, accedió a colaborar con la Justicia y "aportó información relevante que la Fiscalía desconocía" sobre el uso dado a dinero recibido del narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias "el hombre Marlboro", y de un hijo del controvertido empresario Alfonso "Turco" Hilsaca.

"En realidad, de dichos dineros unos ingresaron a sus arcas (de Nicolás Petro) y otros a la campaña presidencial de 2022 en la cual resultó elegido nuestro actual presidente, el doctor Gustavo Petro Urrego", manifestó en una audiencia el fiscal.

En su discurso en Sincelejo, Petro aseguró que su hijo mayor no puede haber hablado de negocios de corrupción porque no fue eso lo que él les enseñó.

"No dijo eso por una razón básica, a ninguno de mis hijos y de mis hijas, aquí hay una presente, les he dicho jamás que delincan, eso no ha existido", dijo el presidente, quien acusó a sus opositores de frotarse las manos enfrentando "al hijo contra el padre".

Sin embargo, en marzo pasado, cuando la exesposa de Nicolás Petro, Daysuris Vásquez, reveló a la prensa que éste había recibido dinero supuestamente ilícito, Petro se desmarcó de la crianza de su primogénito.

"Él se crió en Córdoba (...), estudió allá e hizo su universidad allá, derecho; realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir, no lo crié, esa es la realidad", dijo entonces en una entrevista con la revista Cambio.

El sábado, tras la detención de Nicolás, aseguró: "Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel" y añadió que le deseaba "suerte y fuerza" y que "pueda reflexionar sobre sus propios errores".

(EFE)